Juzgado declara en rebeldía a ex ministro Elder Suchité

Este martes se informa que el ex ministro de Cultura, Elder Suchité, es declarado en rebeldía al no ser localizado por las fuerzas de seguridad.

Tras no ser ubicado en los allanamientos del pasado fin de semana, el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal declara en rebeldía a Suchité, buscado por supuestos actos de corrupción en 2019 en la referida cartera.

Esto quiere decir que el exfuncionario ya no tiene derecho a solicitar medida sustitutiva, pues se resiste a la acción penal.

Buscado por Fiscalía

La Fiscalía contra la Corrupción del MP realizó 3 allanamientos el pasado sábado en la madrugada para capturar al exfuncionario.

Las diligencias se realizaron en la zona 6 de Mixco pero no tuvieron éxito para detener a Suchité, prófugo desde mayo de 2020.

Suchité fungió como titular de Cultura en la administración de Jimmy Morales y se le señala de posible corrupción en ese cartera, por la que ya son procesadas 19 personas.

Los hechos anómalos se habrían verificado durante los años 2018 y 2019, sobre contrataciones anómalas y erogar fondos en productos sobrevalorados.

Son procesados el ex viceministro Mario Monterroso, al ex director General del Deporte Billy Manuel Barillas, la ex asesora del Viceministro, Roxanda Orellana y al empresario Leopoldo Solís.

Además de Suchité, es prófuga una persona más que según información de la Fiscalía se encuentra fuera del país.