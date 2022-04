Juzgado desestima embargo de avioneta del expresidente panameño Ricardo Martinelli

Tras una petición de la defensa y luego que el Ministerio Público no presentara oposición alguna, el juez A del Juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Guillermo Luna decidió levantar el embargo que en octubre de 2021 se decreto en contra del avión propiedad del expresidente panameño Ricardo Martinelli y que había sido retenido en Guatemala tras una denuncia de una sospecha de traslado de droga.

No obstante, el extremo del traslado de droga no se logro comprobar, y al no haber más peticiones de diligenciamiento en dicho juzgado, el juez procedió a levantar la medida precautoria, por lo que ordena la devolución de la aeronave.

Sin embargo, dado a que también existe un a petición de Estados Unidos sobra la misma, por tener problemas administrativos por el supuesto impago de unos arbitrios, se abrió un proceso en el juzgado de extinción de dominio, por lo que hasta que el Ministerio Público no solicite a dicho juzgado la desestimación del caso, el avión continuará retenido en suelo guatemalteco.