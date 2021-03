Juzgado rechaza petición de banco para levantar embargo a propiedades vinculadas a Alejandro Sinibaldi

El juzgado de extinción de dominio decidió rechazar la petición de un banco del sistema para levantar el embargo a una propiedad hasta el momento vinculada al ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi.

Un banco del sistema solicitó al juzgado de extinción de dominio levantar la medida cautelar de tres inmuebles hasta el momento propiedad del ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, entre estos uno denominado casa Noble, ubicada en Antigua Guatemala.

La entidad ha solicitado el levantamiento del embargo ya que estos son parte de un embargo o garantía de financiamiento, situación por la que el banco pedía que los mismos fueran liberados.

No obstante, el juzgado determinó que no puede proceder a la misma y confirmó la inmovilización de los bienes ya que los mismos se encuentran bajo investigación y en un proceso de extinción de dominio por lo tanto no puede levantar las medidas hasta que las diligencias no sean concluidas.

Mientras tanto se espera que la próxima semana la judicatura conozca una petición del Ministerio Público para proceder a la venta anticipada de 39 semovientes vinculados al ex ministro y que de momento se encuentran bajo la administración de la Secretaria Nacional de Bienes en Extinción de Dominio.