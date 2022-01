Juzgados sin definir fechas para primera declaración de José Luis Benito

Luego que se pusiera a disposición de la justicia, el ex ministro de Comunicaciones, José Luis Benito aun espera que los juzgados de Mayor Riesgo C y D, fijen las fechas para llevar a cabo las audiencias de primera declaración en los casos donde se encuentra implicado.

Tras ponerse a disposición de la justicia en Mixco, el ex ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, aún espera que que los juzgados donde se encuentran los casos por los cuales debe comparecer ante la justicia, fijen fecha para llevar a cabo las audiencias de primera declaración respectivas.

En el primero de estos, siendo el Juzgado de Mayor Riesgo D, donde se le debe procesar por su supuesta implicación en el caso Odebrecht, y así explicar el origen de los 122 millones de quetzales encontrados en una residencia de la Antigua Guatemala vinculados a su persona, aún se desconoce si la consignación respectiva ya fue trasladada al juzgado.

Según se indicó dado a que el caso se encuentra en reserva no se pueden dar detalles de lo relacionado con dicha audiencia, por lo que aún queda esperar el momento en el que este se presente ante la juez Erika Aifan a resolver su situación legal.

En el segundo de los casos a llevarse a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo C, en donde Benito debe resolver su situación legal por su presunta implicación dentro del caso Libramiento de Chimaltenango, se ha indicado que dicha consignación ya se encuentra en manos del juzgado, no obstante aún no se ha fijado la fecha para que rinda primera declaración.

De acuerdo a la información entregada, dicha audiencia deberá esperar unos días más, pues la juez Silvia de León ya entró en la fase de análisis para decidir si los 22 implicados en la primera fase de este caso deben o no ser enviados a juicio, por lo que se prevé que la audiencia del ex ministro podría ser programada después del 27 de enero.

De momento Benito se encuentra detenido en en prisión provisional en la cárcel de la Base Militar Mariscal Zavala mientras espera resolver su situación legal.