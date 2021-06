Kamala Harris rechaza crítica por no ir a la frontera

La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris respondió a las críticas de que no ha visitado la frontera entre Estados Unidos y México en una entrevista emitida el martes, argumentando que sus viajes han sido limitados durante los primeros días de la administración de Joe Biden.En una entrevista que tuvo lugar en Guatemala durante el primer viaje al extranjero de Harris desde que asumió el cargo, Lester Holt, de la NBC, le preguntó a Harris si tenía planes de visitar la frontera sur de Estados Unidos.

«En algún momento, sabe, vamos a ir a la frontera», dijo Harris. «Hemos estado en la frontera. Así que todo este, todo este, todo este asunto de la frontera. Hemos estado en la frontera. Hemos estado en la frontera».

Holt respondió: «Usted no ha estado en la frontera».

«Yo, y no he estado en Europa. Y quiero decir, no… no entiendo el punto al que se refiere», dijo Harris entre risas. Y añadió: «No descarto la importancia de la frontera».

Cuando CNN le preguntó más tarde el martes si puede comprometerse a visitar la frontera entre Estados Unidos y México y si lo hará pronto, Harris respondió: «Sí, lo haré», y agregó que «había pasado mucho tiempo en la frontera, ambos yendo allí físicamente y consciente de los problemas».

Pero, continuó, dijo que cree que el país necesita «priorizar lo que está sucediendo en la frontera, y tenemos que priorizar por qué la gente va a la frontera». «Creo que es miope… sugerir que solo responderemos a la reacción en lugar de abordar la causa», dijo.

El presidente Biden ha encargado a Harris que lidere los esfuerzos para frenar el flujo migratorio desde Centroamérica, y ha tratado de aclarar que la gestión de la frontera sur no forma parte de esa tarea. Sus comentarios se producen en un momento en el que los críticos republicanos han tratado de convertir a Harris en el rostro de la respuesta del gobierno de Biden en la frontera, donde esta primavera cruzó un número récord de menores no acompañados hacia Estados Unidos.

«Me importa esto y me importa lo que está pasando en la frontera. Estoy en Guatemala porque mi enfoque es tratar las causas de raíz de la migración», dijo Harris. «Puede haber algunos que piensen que eso no es importante, pero tengo la firme convicción de que si nos importa lo que está pasando en la frontera, más vale que nos preocupemos por las causas de fondo y las abordemos».

Los republicanos criticaron a Harris por su respuesta, señalando su risa al responder a la pregunta como una falta de respeto.

«Muchos estadounidenses que viven en comunidades fronterizas tienen miedo de salir de sus casas. Los contrabandistas están abandonando a niños de hasta 5 años en la frontera. Las incautaciones de fentanilo están aumentando en todo el país», dijo Tommy Pigott, director de respuesta rápida del Comité Nacional Republicano, en un comunicado de prensa. «Sin embargo, Biden y Harris le siguen fallando al pueblo estadounidense».

Harris se enfrenta a la primera gran prueba diplomática de su vicepresidencia, y su viaje a Guatemala y México subraya el mayor interés de la administración de Biden por Centroamérica y la migración de la región.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el martes que espera que Harris viaje a la frontera «en algún momento», pero dijo que la vicepresidenta está actualmente centrada en abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica.

«Su enfoque ha sido, lo que la asignación es específicamente, es trabajar con los líderes en el Triángulo Norte. Ella está en un viaje haciendo exactamente eso, exactamente lo que el Presidente le pidió que hiciera», dijo Psaki.

Psaki añadió: «Su objetivo en este viaje es reunirse con los líderes, tener una discusión sobre cómo abordar la corrupción, cómo abordar las causas fundamentales, cómo trabajar juntos para abordar los desafíos humanitarios en estos países. Eso es exactamente lo que está haciendo sobre el terreno y estoy segura de que informará al presidente a su regreso».

La vicepresidenta se reunió el lunes con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y el martes voló a México para reunirse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Durante su reunión con López Obrador, Harris dijo este martes que creía que EE.UU. y México se estaban «embarcando en una nueva era» y destacó la larga relación entre ambas naciones fronterizas.

Se espera que la vicepresidenta se centre en el desarrollo económico, el clima y la inseguridad alimentaria y las mujeres y los jóvenes durante su viaje a la región, según su personal. En Guatemala, la vicepresidenta se reunió con líderes comunitarios, innovadores y emprendedores guatemaltecos y saludó y agradeció al personal de la embajada de Estados Unidos. En México, Harris participará en una conversación con empresarias, celebrará una mesa redonda con trabajadores y saludará al personal de la misión de Estados Unidos en México.

Biden encargó a Harris esta tarea, políticamente tensa, en marzo, y un funcionario dijo previamente a CNN que Harris está «realmente retomando» lo que dejó Biden, después de que el entonces presidente Barack Obama le encargara dirigir los esfuerzos diplomáticos en Guatemala, Honduras y El Salvador en su último mandato, tras una oleada de menores no acompañados de esos países que llegaron a Estados Unidos.

La vicepresidenta y su equipo han dejado claro que quieren centrarse exclusivamente en los esfuerzos diplomáticos en México y en los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, donde creen que es más probable que consigan resultados tangibles a la hora de abordar las causas fundamentales de la migración, como la precariedad económica, según dos funcionarios de la Casa Blanca familiarizados con la dinámica.

*Con información de CNÑ