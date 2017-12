Mejor que Lionel Messi, este jugador es el goleador de 2017

Con 56 goles, el delantero inglés del Tottenham Hotspur, Harry Kane, superó la marca de Lionel Messi, como el máximo goleador de 2017. La cifra tiene en cuenta los tantos logrados con la selección y su club.

Kane, de 24 años, se adjudicó el récord del año al conseguir un triplete durante el partido ante el Southampton en la Premier League, durante la festividad conocida como Boxing Day en Inglaterra.

Pero no solo eso, sino que el ariete además rompió la marca de 36 goles en la Premier League en un año natural, establecido por el legendario Alan Shearer en 1995.

Messi había conseguido sus 54 con el Barcelona y Argentina, mientras que con 53 terminarán el año tres atacantes, Cristiano Ronaldo (Real Madrid y Portugal), Robert Lewandowski (Bayern de Múnich y Polonia) y Edinson Cavani (París Saint-Germain y Uruguay).

“Hurrykane”, un apodo que hace un juego de palabras entre el nombre del jugador y la palabra “huracán” en inglés, se acordará toda su vida de este día.

Abriendo el marcador ante el Southampton, con un remate de cabeza en boca de gol en un balón colgado al área de falta por su compañero danés Christian Eriksen, consiguió en el minuto 22 de partido su gol 54 y con ello igualar provisionalmente con Messi.

El segundo gol de Kane, en el 39 empujando a la red un pase de la muerte de su compañero surcoreano Song Heung-Min, le permitía elevar su cuenta a 55 en el total del año y a 38 en la Premier League.

He’s only gone and done it. First Shearer’s record and now Messi’s total is surpassed. Well played @HKane . Absolutely magnificent achievement.

En la segunda mitad consiguió otro gol, para sellar un ‘hat-trick’ con el que llegó hasta los 56 en el mundo y 39 en Inglaterra.

Alan Shearer, con deportividad, le felicitó en Twitter: “Has tenido un año 2017 magnífico, mereces el récord. Bien hecho. Continúa trabajando tan bien”.

You’ve had a magnificent 2017 @HKane. You deserve to hold the record of most @premierleague goals in a calendar year. Well done and keep up the good work. 👏🏻🙋🏼‍♂️

— Alan Shearer (@alanshearer) December 26, 2017