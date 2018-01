Madre de alquiler da a luz al tercer hijo de Kim Kardashian y Kanye West

La estadounidense Kim Kardashian y su esposo, el rapero Kanye West, anunciaron este martes 16 de enero el nacimiento de su tercer hijo, una niña cuyo nombre no fue dado a conocer, por medio de una gestación subrogada (vientre en alquiler).

“¡Ella está aquí! Estamos tan enamorados”, se lee en letras negras sobre un delicado fondo rosa pálido el anuncio de Kim Kardashian en Twitter, enviado a sus 58.3 millones de seguidores.

Un breve comunicado señala que la niña, “saludable y hermosa“, nació el 15 de enero a las 12:47 horas y pesó 3.3 kilos (7.6 libras).

Kardashian y West se casaron en mayo de 2014, tienen dos hijos: una niña, North, de cuatro años y un varón de dos años, Saint.

El sitio de celebridades TMZ había indicado que la pareja optó por alquilar un vientre debido a que Kardashian sufre de placenta accreta, que le generó problemas durante su segundo embarazo y podría poner su vida en riesgo con otra gestación.

