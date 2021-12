Keanu Reeves revela por qué rechazó actuar en «Speed 2»

Keanu Reeves reveló por qué rechazó la película de 1997 «Speed 2: Cruise Control».



Keanu Reeves protagonizó junto a Sandra Bullock la película de 1994 «Speed», sobre un autobús que explota si baja su velocidad a menos de 80 kilómetros por hora.

El actor apareció en el programa «The Graham Norton Show», donde dijo: «En aquel momento no me convenció el guion. Tenía muchas ganas de trabajar con Sandra Bullock, me encantaba interpretar a Jack Traven y me encantaba ‘Speed’, pero ¿un transatlántico? No tenía nada en contra de los artistas implicados, pero en ese momento tenía la sensación de que no era lo correcto».

Jack Whitehall, que también fue invitado al programa, le preguntó a Reeves por qué lo había rechazado.

Sin embargo, Reeves estará en la película «The Matrix Resurrections», retomando su papel de Neo, que vuelve a estar vivo tras morir hace 18 años.

«Espero que la gente la disfrute, es muy emocionante y fue una experiencia extraordinaria hacerla», dijo sobre la nueva película.

Sobre el personaje, Reeves dijo a Norton: «Yo tenía la misma pregunta, cuando la directora me preguntó qué pensaba de hacer otra película de ‘Matrix’, dije: ‘¿Qué? Eso suena increíble, pero estoy muerto’. Ella me dijo: ‘¿Lo estás?’ y yo le contesté: ‘¡Cuéntalo! Escribió una historia preciosa y me encanta interpretar al personaje. Ya se explicará cómo es que estoy vivo».

«The Matrix Resurrections» se estrenará en los cines y en HBO Max el 22 de diciembre.

*Con información de CNN