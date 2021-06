Kelly Osbourne rompe el silencio tras su recaída en el alcohol

El viaje de Kelly Osbourne hacia la sobriedad no siempre fue sido fácil.

La reconocida por ser presentadora de Fashion Police, quien reveló en abril que había recaído después de casi cuatro años sobria, hizo una aparición en Red Table Talk de Facebook Watch el miércoles y habló sobre su experiencia .

«Hay tanta ironía en esta última recaída para mí porque logré superar la pandemia, logré superarla», dijo a las presentadoras Adrienne Banfield-Norris, Jada Pinkett Smith y Willow Smith .

«Estaba sola, sentado junto a una piscina, esperando a que alguien viniera a reunirse conmigo y vi a esta mujer y su esposo tomar una copa de champán y se veía muy bien», explicó Osbourne, de 36 años. «‘Oh, yo también puedo hacer eso’. Y luego, al día siguiente, tomé dos vasos. Y luego, al día siguiente, fueron botellas».

Cuando Banfield-Norris le preguntó cuándo se dio cuenta de que necesitaba detenerse nuevamente, Osbourne citó una interacción con su novio. (Aunque la estrella no lo nombró durante el episodio, ha sido vista con el director de fotografía Erik Bragg durante el año pasado).

«Estaba en la casa de mi novio comiendo pizza, él me miró y sentí la forma en que me miraba», dijo. «Y yo estaba como, ‘Oh no, no quiero que nunca más me mire así. Nunca’. Como si eso no me hiciera sentir bien. ¿Qué estoy haciendo? «.

Al señalar que ella es una «bebedora de armario», Osbourne continuó diciendo que su reacción cuando ella reveló que había recaído fue de decepción.

«Estaba decepcionado porque no había visto ese lado de mí, así que de repente me dijo: ‘Bueno, este es el lado que nunca quise que vieras, tú lo has visto. Esperemos que nunca la vuelvas a ver’. Fue vergonzoso porque, por primera vez en la historia, realmente me importa cómo se siente, y cómo mi comportamiento lo impacta», dijo la hija de Sharon y Ozzy Osbourne.

«Solo quiero ser la mejor versión de mí misma, para mi familia y mi novio y mis amigos y yo no lo era. Yo era lo más alejado de eso», agregó la personalidad de la televisión. «Nunca antes había tenido un novio que me apoyara en esa área, y es muy comunicativo e increíble en ese sentido. Así que es muy agradable, y a mis padres les gusta, así que eso también es positivo».

Más tarde, Osbourne dijo que antes de su recaída, se había convencido a sí misma de que estaba «arreglada» y podía consumir alcohol como lo hacía antes de volverse sobria.

