Kerry dice que una invasión «distraerá» a los países de la crisis climática

«No es lo que queremos. No va a ser positivo, porque va a distraer enormemente» de la crisis climática, dijo Kerry este viernes, hablando en un panel en la Conferencia de Seguridad de Munich.

Kerry dijo que la dinámica energética en juego con una posible invasión rusa en Ucrania también es muy problemática.

«Los precios del combustible subirán inevitablemente aún más», dijo Kerry. «Empujará a la gente hacia el camino de la menor resistencia, en el que ya estamos demasiado encerrados. Eso provocará el camino de la mayor destrucción, y ese es el camino en el que estamos actualmente».

Kerry señaló que Rusia fue uno de los países que no se comprometió con el Pacto Climático de Glasgow en la COP26, prometiendo reducir sus emisiones para mantener el mundo dentro de los 1,5 grados centígrados.

A pesar de que Estados Unidos se comprometió con el Pacto de Glasgow

Los objetivos climáticos del propio presidente Joe Biden se han visto gravemente perjudicados por la falta de acción del Senado sobre el proyecto de ley climática y económica del presidente. Los expertos afirman que si no se aprueban en el Congreso créditos fiscales por valor de US$ 555.000 millones para energías limpias y otros programas, Estados Unidos tendrá pocas esperanzas de cumplir el objetivo climático de Biden de reducir las emisiones en un 50-52% para 2030.

Kerry dijo sin rodeos que el mundo no está haciendo lo suficiente para evitar una catástrofe climática global.

«Vemos un resurgimiento del gas y el carbón en el mismo momento en que debería haberse dado un impulso a la transición», dijo Kerry.

«Estamos en camino de superar no sólo 1,5 [grados centígrados de calentamiento], no sólo 2, sino 2,5, 2,7, quizás incluso peor. Todo se está acelerando, no estamos acelerando lo suficiente».

