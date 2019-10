Hasta hace unos momentos, se daba a conocer la renuncia del director interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan.

Mismo que a través de su cuenta de Twitter ha hecho formal su decisión, y en la cual deja un mensaje donde agradece al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

I want to thank the President for the opportunity to serve alongside the men and women of the Department of Homeland Security. With his support, over the last 6 months, we have made tremendous progress mitigating the border security and humanitarian crisis we faced this year… pic.twitter.com/A4rTcZgJKF

— Acting Sec. Kevin McAleenan (@DHSMcAleenan) October 12, 2019