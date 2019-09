Khloe Kardashian se reconstruyó de nuevo la cara ¡Se ve totalmente diferente!

Las fotos más recientes de Khloe Kardashian en Instagram han generado preocupación entre sus seguidores, quienes afirmaron que la cara de la estrella parecía «irreconocible».

En las fotos, la estrella de reality show se dejó fotografiar con un corsé de cuero rosado, que destacó su figura.

Sin embargo, no fue su estilo al posar lo que llamó la atención de sus fans.

Todos se fijaron en su rostro, ya que los fanáticos le rogaron a la famosa que ya parara de hacerse cirugías.

Ella subtituló la publicación: «¡Hidratada y saludable!»

Después de que Khloe publicó las fotos, en las que lucía su elegante cabello rubio y un maquillaje impecable, miles de usuarios acudieron a la sección de comentarios para expresar su confusión.

Una fan alarmada escribió debajo de su foto: ‘Por favor, deja de hacer cosas en tu cara. Por favor’.

Mientras que otro comentó: ‘Estás cambiando demasiado tu rostro @khloekardashian se está volviendo plástico’.

Otra persona sugirió que Khloe se había sometido a demasiada cirugía y dijo: ‘Irreconocible, demasiada cirugía. ¿Dónde está la chica de antes?’.

Sin embargo, no todos los fanáticos de Khloe Kardashian pensaron que ella había ido demasiado lejos, ya que varios comentaron lo «increíble» que se miraba.

El mes pasado, la estrella de Keeping Up With The Kardashians aclaró las especulaciones sobre una operación en la nariz.

Esta vez sus fans esperan que revele cuáles fueron sus últimos reajustes.

