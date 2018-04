Real Madrid Vs. Bayern Munich, otra final antes de Kiev

Los fanáticos del fútbol no tendrán que esperar para la final en la Champions League, pues habrá un plato fuerte en las semifinales con el choque estelar entre el Bayern Munich y el Real Madrid, mientras que Liverpool y AS Roma se enfrentarán en la otra eliminatoria antes de llegar a Kiev.

El sorteo se realizó este viernes 13 de abril en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza.

Los partidos de ida de semifinales se disputarán el 24 y 25 de abril, mientras que la vuelta está programada para el 1 y 2 de mayo.

Who will win the 2018 UEFA Champions League?#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 11, 2018