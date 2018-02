Kylie Jenner ya es mamá y revela por qué lo ocultó

Muchos han sido los rumores y especulaciones acerca de si Kylie Jenner estaba o no embarazada. La más pequeña del clan Kardashian por fin habla sobre su embarazo y los motivos por los que decidió llevarlo en secreto.

Kylie dio a luz el pasado 1 de febrero a una niña y lo anuncia con este comunicado publicado en Instagram:

“Siento haberlos tenido en la oscuridad entre tantas especulaciones. Entiendo que están acostumbrados a que los lleve en todos mis viajes. Pero elegí vivir mi embarazo al margen del mundo. Necesitaba prepararme para este papel de la manera más positiva, sin estrés y sana. No había planeado nada para revelarlo en algún momento clave o una cifra de dinero que pagar. Sabía que mi bebé iba a notar todo ese estrés y cada emoción, de manera que preferí hacerlo así para mi pequeña vida y para nuestra felicidad. El embarazo ha sido la experiencia más hermosa, empoderadora y cambiante que he experimentado en mi vida y la voy a echar de menos. Agradezco a mis amigos y a mi familia que me hayan ayudado a mantenerlo de la manera más privada posible. Mi preciosa y sana niña nació el 1 de febrero y no podía esperar a compartir esta bendición. Nunca había sentido tanto amor y felicidad. Gracias por entenderlo”.

Pero esto no ha sido todo. En su biografía de Instagram, la hermana de Kim Kardashian ha compartido un emotivo vídeo que comienza con su nacimiento y continúa contando cómo ha sido su vida durante el embarazo hasta este momento.

Con el video Kylie y su novio, Travis Scott, han presentado a la pequeña (de quien aún no sabemos el nombre) y lo han subido a YouTube para que lo veamos.

