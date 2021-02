La actriz de ‘Game of Thrones’ Bella Ramsey participará en la serie ‘The Last of Us’

La actriz británica Bella Ramsey, mejor conocida por su papel en «Game of Thrones» como la audaz y vehemente Lyanna Mormont, protagonizará la nueva aventura de HBO, «The Last of Us».

Se unirá a Pedro Pascal, protagonista del spin-off de «Star Wars» «The Mandalorian», en la adaptación del exitoso videojuego.

Craig Mazin, el creador de la premiada serie limitada de HBO «Chernobyl», está adaptando el juego con la ayuda de Neil Druckmann, escritor y productor ejecutivo de Naughty Dog, que desarrolló el juego.

Druckmann dijo en Twitter que estaba «absolutamente emocionado» de que Ramsey se uniera al elenco, y agregó que también estaba «emocionado de tener a Pedro a bordo de nuestro programa».

El programa está configurado para seguir la trama del juego original.

La historia tiene lugar 20 años después de la desaparición de la civilización moderna por una pandemia mortal.

Pascal interpretará a Joel, un contrabandista al que se le paga para sacar a Ellie de 14 años, interpretada por Ramsey, de una opresiva zona de cuarentena.

«Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir», dice el comunicado de prensa de WarnerMedia. CNN y HBO comparten la misma empresa matriz, WarnerMedia.

Pascal también participó en «Game of Thrones», interpretando a Oberyn Martell, un miembro de la Casa de Martell, la familia gobernante del reino ficticio de Dorne.

Aunque ambos actores obtuvieron su boleto al estrellato en el programa, sus personajes no se cruzaron.

Tanto Ramsey como Pascal compartieron la noticia del anuncio en sus cuentas de redes sociales el jueves.

Kantemir Balagov, el director ruso más conocido por su drama histórico de 2019 «Beanpole», está listo para dirigir la serie.

Aún no está claro cuántos episodios habrá y cuándo se emitirán.

*con información de CNN