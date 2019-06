La afección cardíaca de la que podría estar siendo víctima tu perro

La Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) advierte a los dueños de perros sobre un posible vínculo entre ciertas marcas de alimentos para perros y una forma grave de cardiopatía canina.

La FDA ha investigado más de 500 casos de cardiomiopatía dilatada (DCM) en perros que comen ciertos tipos de alimentos, según su declaración.

La DCM es una condición que afecta el corazón de un perro y da como resultado un músculo agrandado. Los perros con DCM se cansan fácilmente, tosen y tienen dificultad para respirar.

La FDA identifica 16 marcas de alimentos para perros

Cuando la FDA alertó por primera vez al público en 2018 sobre los casos de DCM, la agencia no mencionó marcas específicas; solo los alimentos etiquetados como “sin grano” y que contienen guisantes, lentejas, otras semillas de leguminosas y/o papas como ingredientes principales.

Como parte de esa investigación, la FDA ahora ha identificado 16 marcas de alimentos para perros que tuvieron los casos más frecuentes de DCM. Las tres marcas principales, según la FDA, son Arcana, nombrada en 67 informes; Zignature, nombrada en 64, y Taste of the Wild, nombrada en 53 informes.

“Sabemos que puede ser devastador saber de repente que su mascota previamente sana tiene una enfermedad potencialmente mortal como la DCM. Es por eso que la FDA está comprometida a continuar nuestra investigación científica colaborativa sobre el posible vínculo entre la DCM y ciertos alimentos para mascotas”, dijo el Dr. Steven M. Solomon, director del Centro de Medicina Veterinaria de la FDA.

Solomon dice que la FDA no ha determinado la naturaleza del vínculo potencial, pero alentó a los dueños de perros a trabajar en estrecha colaboración con sus veterinarios.

Los hallazgos de la agencia no son concluyentes

La agencia no ha pedido a las compañías que retiren sus productos. “Hemos compartido información de reportes de casos con estas empresas para que puedan tomar decisiones informadas sobre la comercialización y la formulación de sus productos”, escribió la FDA.

“En paralelo con la investigación de la FDA, nuestros propios estudios internos de terceros no encontraron vínculos entre nuestros productos de alimentos para mascotas de alta calidad y cualquiera de las otras características físicas que se relacionan con el DCM”, dice Zignature en una declaración publicada en su sitio web.

Zignature agregó, “a medida que continuamos teniendo una gran confianza en nuestras dietas de origen natural que satisfacen las necesidades de los perros que sufren alergias e intolerancias a los granos, ofrecemos una línea exclusiva diseñada por nuestro experto equipo de formulación que es nutricionalmente buena y rica en granos”.

Champion Petfoods, la empresa matriz de Arcana, dijo que toma el problema y está trabajando “internamente y con otros líderes de la industria en la investigación de la causa de DCM para ayudar a los amantes de las mascotas a entender los hechos”, dijo Champion en una declaración escrita.

“…De los 77 millones de perros en EE. UU., del 0,5% al 1% tienen DCM, y de esos perros con DCM, se especula que menos del 0,1% tienen DCM relacionado con la dieta, aunque eso no está científicamente comprobado. Las recetas que hace Champion hacen énfasis en la carne fresca y cruda con un total de ingredientes derivados de animales que van del 60 al 85 por ciento del producto terminado. Las legumbres no son una característica importante en las recetas de Champion, y nunca lo han sido”.

CNN ha contactado a Taste of the Wild, pero no ha recibido una respuesta. La compañía abordó la investigación en 2018 y dijo que “los científicos no han podido identificar la causa exacta de DCM”.

Qué puedes hacer

Si el DCM se detecta temprano, la función cardíaca puede mejorar en los casos que no están relacionados con la genética con el tratamiento veterinario apropiado y la modificación de la dieta, según la FDA.

Si un perro muestra posibles signos de DCM u otras afecciones cardíacas, la FDA le recomienda que se comunique con su veterinario lo antes posible. En casos extremos, como debilidad repentina o colapso, es posible que deba buscar atención veterinaria de emergencia.

La FDA dice que continuará investigando la conexión y actualizará al público a medida que la información esté disponible.

