La aparición de Gloria Trevi como modelo en el Fashion Week de Nueva York

Coqueta, atractiva y llena de seguridad, así se mostró Gloria Trevi sobre la pasarela del Fashion Week de Nueva York, donde lució los diseños de la marca de alta costura The Blonds a unos días de cumplir 52 años.

Los diseñadores David y Phillipe Blond son los cerebros detrás de la aparición de la cantante como modelo, ya que la invitaron a usar una de sus creaciones en color dorado con detalles florales y pedrería, el cual está inspirado en su Tour Diosa de la Noche.

“Son súper, súper lindos. Ellos hicieron un diseño especialmente para mí, por toda esa onda que traigo de Diosa de la Noche, y ellos también estaban en una onda súper angelical, súper espiritual, así que todo se compenetró padrísimo”, declaró la regia en entrevista con Reforma.

Trevi confesó que tuvo muy poco tiempo para prepararse para este desfile y que en algún momento llegó a sentirse un poco intimidada por la presencia de modelos profesionales, pero tras ser reconocida encontró la confianza que le hacía falta.

“La verdad, sí estaba un poquito nerviosa porque fue muy rápido. A mí me invitaron y yo estaba haciendo conciertos en México: en Monterrey, Guadalajara… y regreso al Auditorio Nacional. Me invitaron a venir a ver el desfile los chicos de The Blonds y de repente terminé desfilando«, dijo Gloria Trevi sobre su incursión.

“A la hora de que iba caminando, primero entré así como que: ¿qué onda?, soy de las más chaparritas de toda las modelos que hay aquí, pero cuando la gente me empezó a aplaudir y a reconocer, sobre todo los hispanos que estaban el evento, obviamente que me empecé a sentir súper querida. Sobre todo sentí eso, me sentí querida en la pasarela”, añadió la intérprete de Todos me miran.

Gloria Trevi presumió su llegada a las pasarelas del Fashion Week de Nueva York a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una serie de fotografías con su look dorado y un video ya festejando el importante momento con el resto de las modelos, incluyendo a la cantante Natti Natasha, y a los diseñadores David y Phillipe Blond.

“¡Celebrando al terminar el desfile… la vida, los sueños hechos realidad, el resultado del trabajo duro, de los buenos equipos… tantas cosas más!”, escribió en su red social donde recibió varios comentarios positivos, aunque también fue criticada por su forma de caminar en el desfile.

“¡Bellísima! Eres una diosa”, “Eres una reina” y “Siempre bella, talentosa y hermosa”, son algunos de los elogios que recibió Gloria Trevi. Esta publicación también fue comentada por Alejandra Guzmán, quien le escribió: “Eres única”.

Los diseñadores buscaron hacer un homenaje a sus raíces latinas, por lo que invitaron a Gloria Trevi y a Natti Natasha para lucir sus creaciones.

“Queríamos tener este tipo de idea de símbolos e íconos que sentimos que nos inspiran, tienen sentido y lo que nos depara el futuro”, declaró David Blond a Reuters.

«Lo que nos gusta hacer es algo que realmente bordea la fantasía y la realidad», añadió el diseñador.

David Blond explicó sus diseños son realizados para sus sompradores, entre los que destacan: Lady Gaga, Jennifer Lopez, Beyoncé, Madonna, Britney Spears y la propia Gloria Trevi.

“Es una combinación de vestuario y moda. Realmente no hay una manera de definirlo porque para nuestros clientes, este es su vestuario de trabajo… No es para la persona promedio”, mencionó David.

Glorita Trevi explicó que esta no es la primera vez que se sube a una pasarela de moda (Foto: NYFW)

Glorita Trevi explicó que esta no es la primera vez que se sube a una pasarela de moda, ya que anteriormente modeló creaciones de Adolfo Sánchez, un diseñador latino: “Ahí no traía el pelo suelto, traía un vestido rojo muy lindo y muy entallado, y me trataron bellísimo”.