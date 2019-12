La bachata es ahora Patrimonio Cultural de la Humanidad

Este miércoles, la Unesco incluyó a la bachata, un género musical oriundo de República Dominicana, dentro de su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La elección se dio a conocer durante la reunión de la Comisión Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se lleva a cabo en Bogotá del 9 al 14 de diciembre.

La bachata es una género que deriva de la fusión de bolero, el son, el chachachá y el merengue, según la Unesco.

The Dominican Republic’s Bachata music and dance has been inscribed on the #IntangibleHeritage list.

