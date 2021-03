La crisis por el caos en canal de Suez no ha terminado

El buque portacontenedores de 400 metros de largo, que había estado bloqueando el canal de Suez durante casi una semana fue liberado, desbloqueando el camino para que cientos de embarcaciones en espera comiencen a transitar por la vital arteria comercial.

Pero eso no significa que la crisis haya terminado para las empresas que dependen de las entregas oportunas de materias primas, piezas y productos. Incluso antes de que el Ever Given encallara, las cadenas de suministro se estiraron hasta el límite, lo que hizo que fuera mucho más costoso transportar mercancías por todo el mundo y provocara escasez de todo, desde bicicletas estáticas hasta queso.

Ahora hay 367 buques, incluidos 35 petroleros y 96 buques portacontenedores, esperando para usar el canal. Cuando el tráfico comience a moverse nuevamente, tomará días arreglar el atraso, lo que retrasará aún más los productos en su camino hacia los clientes.

IKEA le dijo a CNN Business, la semana pasada, que el bloqueo podría «crear restricciones en nuestra cadena de suministro», dependiendo de cuánto tiempo lleve liberar al Ever Given.

«Podemos confirmar que hay contenedores con productos IKEA en embarcaciones que están esperando para hacer el paso y retomar el rumbo hacia destinos a través del canal de Suez», dijo un portavoz de la compañía a CNN Business.

«Consideraremos todas las opciones de suministro disponibles para asegurar la disponibilidad de nuestros productos», agregó el vocero.

Maersk, la empresa de transporte de contenedores más grande del mundo, tiene tres embarcaciones atrapadas en el canal y otras 29 esperando a entrar. Se espera que lleguen más este lunes.

La compañía ya ha redirigido 15 barcos alrededor del cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, agregando días y costos a sus viajes.

Maersk dijo que podría tomar seis o más días limpiar el atraso de barcos en el canal después de que el Ever Given sea liberado, dependiendo de la seguridad y otros factores. Y los efectos en cadena para los negocios durarán mucho más.

«Incluso para cuando se reabra el canal [este lunes], los efectos dominó en la capacidad y los equipos globales son significativos y el bloqueo ya ha provocado una serie de interrupciones y retrasos adicionales en el envío global que podrían tardar semanas, posiblemente meses, en deshacerse», dijo la compañía.

Galería

1 de 8 | Un buque de bandera panameña de 224.000 toneladas quedó atrapado en el canal de Suez, bloqueando una de las vías fluviales más transitadas del mundo. (Crédito: Suez Canal Authority/HO/AFP via Getty Images) Mira la galería →

2 de 8 | El Ever Given, un buque portacontenedores casi tan largo como el Empire State Building, encalló el 23 de marzo después de ser atrapado en vientos de 40 nudos y una tormenta de arena que causó poca visibilidad y mala navegación, dijo la Autoridad del Canal de Suez (SCA). Los primeros intentos por liberar el buque no dieron resultado. (Crédito: Suez Canal Authority/HO/AFP via Getty Images)

3 de 8 | El Ever Given mide 400 metros de largo y 59 metros de ancho. Encallado, bloquea el tránsito en ambas direcciones a través del canal de envío clave. En esta foto aparece el teniente general Ossama Rabei, jefe de la Autoridad del Canal de Suez, en la escena. (Crédito: Suez Canal Authority/HO/AFP via Getty Images)

4 de 8 | Decenas de embarcaciones están estancadas y no han podido atravesar el canal de Suez debido al buque atrancado. Esta imagen del 25 de marzo de 2021 muestra los barcos que habían entrado desde el lado del Golfo de Suez y esperaban en el Gran Lago Amargo, en Egipto. (Crédito: Cnes 2021, Distribution Airbus)

5 de 8 | Decenas de embarcaciones, incluidos otros grandes portacontenedores, petroleros que transportan petróleo y gas, y embarcaciones a granel que transportan granos, se han atascado en ambos extremos del canal para crear uno de los peores atascos de transporte visto en años. (Crédito: Cnes 2021, Distribution Airbus DS. LOCATION)

6 de 8 | Aproximadamente el 30% del volumen de contenedores de envío del mundo transita diariamente por el Canal de Suez de 193 kilómetros y aproximadamente el 12% del comercio global total de todas las mercancías. (Crédito: Cnes 2021, Distribution Airbus DS. LOCATION)

7 de 8 | Mover el buque y desbloquear la vía podría tomar «días o semanas», dijo Peter Berdowski, director ejecutivo de Boskalis, cuya empresa hermana SMIT salvage está trabajando ahora para liberar el barco. (Crédito: Cnes 2021, Distribution Airbus DS. LOCATION)

8 de 8 | Un funcionario del canal de Suez le dijo a CNN que volver a flotar el enorme barco es «técnicamente muy complicado» y podría llevar días. (Crédito: Suez Canal Authority/HO/AFP via Getty Images)

*Con información de CNÑ