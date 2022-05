La crítica de Bill Gates por la compra de Twitter por parte de Elon Musk

Bill Gates se mostró cauteloso esta semana sobre la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, por valor de US$ 44.000 millones, y dijo que el CEO de Tesla «podría empeorar las cosas», a pesar de su sólida trayectoria en otras empresas.

Aunque en su comentarios en la Cumbre de CEO de The Wall Street Journal este miércoles Gates no definió con precisión a qué se refería con «empeorar», cuestionó si Musk está comprometido a prevenir la rápida propagación de información errónea sobre salud pública y escepticismo sobre las vacunas en las redes sociales.

“¿Cómo se siente acerca de algo que dice que las vacunas matan a las personas, o ya sabes, que Bill Gates está rastreando a las personas? ¿Es esa una de las cosas que cree que deberían difundirse?”, preguntó Gates.

«Si todo lo que necesitas es dinero y contratar a grandes ingenieros, probablemente sea una persona tan buena como cualquier otra» para guiar a Twitter en su próximo capítulo, añadió Gates, pero dijo que no espera que Musk reproduzca el rendimiento «alucinante» de Tesla y SpaceX.

«Dudo que eso ocurra esta vez, pero debemos tener la mente abierta y nunca subestimar a Elon», dijo Gates.

La atención pública se ha centrado en la relación de Gates con Musk en las últimas semanas, después de que Musk tuiteara una foto poco favorecedora de Gates y le acusara de vender en corto las acciones de Tesla.

Este miércoles, Gates dijo que los tuits de Musk «no me molestan» y declinó decir si ha apostado contra Tesla.

«Es posible que las acciones hayan bajado y que quien las haya puesto en corto haya ganado dinero, no lo sé», dijo Gates, aparentemente con una pequeña sonrisa. «¿Bajó en el último mes? No lo sé. No creo que el hecho de que uno esté corto o largo en Tesla sea una declaración sobre su seriedad respecto al cambio climático. Estoy invirtiendo miles de millones de dólares en innovación sobre el cambio climático; aplaudo el papel de Tesla en la ayuda al cambio climático».

Gates también caracterizó la desinformación en las redes sociales como algo más que un problema tecnológico, destacando cómo las personas en posiciones de confianza —desde los líderes religiosos en África hasta los políticos en Estados Unidos— desempeñan un papel importante a la hora de que la gente adopte las vacunas o se incline en cambio por creencias «insanas» sobre terapias alternativas no probadas.

«Cuando no hay líderes de confianza que hablen sobre las vacunas, es muy difícil que la plataforma [tecnológica] trabaje en contra de eso, así que creo que tenemos un problema de liderazgo y un problema de plataforma», dijo Gates.

Aunque Musk puede introducir cambios radicales en el producto de Twitter, Gates dijo que tiene la esperanza de que los responsables políticos desarrollen sus propios cambios en «el marco legal, que él tendrá que seguir… es de esperar que haya innovación en eso en paralelo a lo que esté haciendo en el lado de la ingeniería».

La opinión de Bill Gates sobre la polémica de la Corte Suprema y el aborto en EE.UU.

Cuando se le pidió que ampliara su tuit de esta semana en el que criticaba la filtración de la opinión del Tribunal Supremo que anulaba el caso Roe contra Wade, Gates calificó el proyecto de decisión como «bastante decepcionante desde mi punto de vista.»

«Es extraño pensar que EE.UU. está retrocediendo, porque sobre todo lo que estamos tratando de hacer es que otros países se pongan al nivel de los países ricos, donde el derecho a elegir ha sido bastante bien establecido», dijo Gates.

«Después de 50 años, algo se siente como parte de la historia del país y es extraño decir: ‘No, revirtamos eso'», añadió.

*Con información de CNN