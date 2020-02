La demostración de poder de Diosdado Cabello en la boda de su hija que causó indignación entre los militares venezolanos

Cuando se supo la noticia de la boda de Daniela Desirée Cabello Contreras, hija del presidente de la Asamblea Constituyente Diosdado Cabello, no atrajo mayores comentarios, más allá del cotilleo normal en algunos sectores ante la noticia de dos cantantes que contrajeron nupcias. Lo que causó verdadero ruido e indignación fue cuando la joven publicó una fotografía artística, del día en cuestión, tomada en el Patio de Honor de la Academia Militar de Venezuela.

El Patio de Honor es inmenso, de cemento y separa a las dos escuelas (Efofac y Academia), donde están los dos salones de honor. Tradicionalmente todos los domingos se coloca una bandera inmensa en la asta de bandera. Todo oficial lo conoce.

Hubo murmuraciones, molestias, comentarios en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), más allá de la belleza de la joven y el principesco traje, por las fotografías reveladas, casi dos meses después del matrimonio y unos días antes que el teniente que participó en el fallido golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez se presentara durante el carnaval en la frontera a un acto que parecía consensuado, con el policía Freddy Bernal, para recibir la réplica de la Espada de Bolívar.

La hija de Cabello y el reggeatonero Acedo posan en el patio de Honor de la Academia Militar de Venezuela

Lo insólito es que Bernal ocupa un cargo que Nicolás Maduro le inventó y le asignó a dedo y para lo cual nadie lo eligió, y que no le daría cualidad alguna para entregar dicha espada. Desde tiempos de Hugo Chávez, se inició una asignación de ésta a una serie de personajes cuestionados como Muammar Gaddafi, Robert Mugabe, Fernando Henrique Cardoso, Alexander Lukashenko, Inácio Lula da Silva, Vladimir Putin, Raúl Castro y Mahmoud Ahmaniyehad.

El Patio de Honor de la Academia Militar es imponente, cargado de historia patria. Hay quienes consideran que es el símbolo del poder militar y que Diosdado Cabello quiso demostrar que él tiene el control.

Un general del Ejército explica que en ese patio se gradúan los cadetes, se hacen juramentaciones, los actos principales de la Academia Militar de Venezuela en lo que era la Escuela de Formación de Oficiales de la Fuerzas Armadas de Cooperación (Efofac) que está al lado de la Academia Militar y se divide por el Patio de Honor.

“Es donde se hacen actos trascendentales para la Fuerza Armada. Antes se hacía ahí el cambio de Comandante General del Ejército y de la Guardia Nacional. También algunas actividades recreativas. El Salón de Honor se usa para actividades sociales”.

“La seguridad del Patio de Honor la tienen las dos escuelas, es decir antigua Efofac y Academia Militar. Cuando hay actividades específicas solicitan la seguridad de la Policía Militar”.

Para el alto oficial lo bonito del Patio de Honor son las columnatas y la asta de bandera que es inmenso y se encuentran al fondo.

Daniela Cabello junto a su esposo (Instagram)

Se siente superior

Un ex jefe de Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) dice que “es posible que la muchacha haya estado esperando ahí con su papá (Diosdado Cabello) y como él se cree el dueño de la Academia pues cree que puede darse ese lujo”.

Recuerda que en la publicación de esa fotografía hay varios mensajes. “Es el segundo del Gobierno después de Nicolás Maduro, pero sobre todo que es el militar entre los dos”.

“Diosdado se siente que es un elemento esencial en la Fuerza Armada y que ese espacio le corresponde a él, por lo cual quiso demostrarlo”.

Mensaje contradictorio

Otro alto oficial dice que lamentablemente se han cometido algunos hechos inapropiados con el Patio de Honor. “Ahí fue recibida la segunda Miss Mundo Astrid Carolina Herrera, quien fue Reina de la Academia, pero eso trajo algunas críticas. Ahora, no es igual ella que fue Reina de la Academia y parte de la familia militar, que la hija de Diosdado”.

“El mensaje que Cabello Rondón le envía a la Fuerza Armada, con esa foto de su hija en el Patio de Honor de la Academia, es que es el dueño de una institución que en realidad le pertenece al país”.

“A muchos de los militares no nos gustó porque él lo que quiso es decir que esa Academia Militar la puede usar su familia a capricho, lo que es impropio.

Dejó un mensaje contradictorio sobre el respeto que él puede sentir hacia la institución militar. Hasta ahora él había sido un poco respetuoso, por lo menos cuidadoso, con el tema militar. Un irrespeto de esos no lo hizo ni siquiera Hugo Chávez”.

“Pero casi inmediatamente Diosdado se auto entrega la réplica de la Espada de Simón Bolívar, además que no la entrega Nicolás Maduro sino Freddy Bernal, con lo que completó de demostrar que no le importa la institución. No entendió que la Academia Militar es un patrimonio de la Nación y no le pertenece a su familia”.

“Si su hija quería tomarse una foto en el Patio de Honor de la Academia, que no creo haya sido idea de su hija sino de Diosdado, se equivocó. Esa foto ya le causa daño y con el tiempo le va a pasar mayor factura. Aunado eso a lo de la espada, que él sabe que no se merece, porque su cara lo decía y argumentó que la recibe es el pueblo”.

Considera que quizá fue un gesto de debilidad, “porque la foto une dos cosas muy importantes para él; la vida militar y a su hija en una sola imagen. Pero es un error, porque ese Patio de Honor fue construido en homenaje y honor a los libertadores y no para que todo el que quiera se tome fotos allí. Lo que hizo fue crear un antecedente negativo”.

Diosdado Cabello detrás de Nicolás Maduro (REUTERS/Manaure Quintero)

Diosdado no respeta el honor militar

Causa impacto, es lo primero que dice el coronel retirado Teodoro Felipe Campos Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional, quien califica de abuso de poder “haber profanado ese sitio sagrado que es el Patio de Honor entre la Academia Militar y la EFOFAC o ahora Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional (EFOGN)”.

Asegura sentirse ofendido “al igual que deben estarlo todos los militares por la foto del matrimonio de la hija de Diosdado. Por ello quiero enviarles un mensaje a los militares que, con un cambio en Venezuela, ellos y sus familias estarán mejor”.

Agrega el oficial conocido como Comando que “ese patio, importante para la formación de los oficiales del Ejército y la Guardia Nacional, sólo puede ser usado para ejercicios, prácticas, actividades oficiales que se haga en las fechas patrias o trascendentales, actos oficiales, como el encuentro del Papa Juan Pablo II con los jóvenes”.

Explica que la seguridad de ese sector era muy estricta y estaba bajo la responsabilidad de la Policía Militar, por lo que no se explica “la foto de la hija de Diosdado frente a las columnatas del Patio de Honor, donde por muchos años existía la consigna: ‘La Academia Militar de Venezuela forja hombres dignos y útiles a la Patria’, dice mucho”.

A su juicio “con eso Diosdado Cabello pone de manifiesto que no siente ninguna vinculación con las tradiciones militares, lo cual es explicable por los pocos años que pasó en el Ejército, la mayoría de ellos como estudiante del IUPFAN y menos de seis meses en un cuartel como Comandante de Tropas”.

Destaca que el presidente de la Constituyente “sólo usa las instalaciones militares y a los militares para su provecho personal, sin importarle las terribles condiciones socio-económicas que viven los militares y sus familias por su culpa y afán de mantener el poder, despreciando el hambre y las enfermedades que padecen las madres, hijas, hijos, esposas y esposos del militar venezolano”.

“Diosdado ha demostrado que ya no respeta el honor y tradiciones militares, porque acabaron con ellas en una manipulación que llaman Unión cívico-militar, o soberanía Patria”.

Considera el coronel Campos que Cabello Rondón “da una demostración de desprecio a la Fuerza Armada, pero también pone de manifiesto que ellos hacen muy mal todo. Venezuela con la salida de ellos, incluyendo a Diosdado, puede acabar con esos abusos y la mala situación socioeconómica de los venezolanos y por supuesto de los militares”.

Recuerda que “afortunadamente en mis tiempos de subteniente, teniente o capitán de la Policía Militar, cuando montaba Guardia de seguridad en el Fuerte Tiuna, no me tocó ver esas depravaciones y abusos de poder”.

“Como cadete, subteniente, teniente y capitán que honradamente fui, le puedo decir a los actuales Oficiales Activos de los cuatro Componentes que la Fuerza Armada fue mejor para los militares, sus familias y para los venezolanos

Con el regreso de la Democracia, va a cambiar y a mejorar no solo la Fuerza Armada sino Venezuela, porque regresarán los tiempos felices y bienestar en nuestros cuarteles y bases navales y aéreas”, concluye diciendo el coronel Campos Rodríguez.