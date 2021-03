La dura revelación de Demi Lovato: “Perdí mi virginidad en una violación”

La cantante Demi Lovato reveló que fue víctima de violación en dos ocasiones, una de las cuales resultó ser también la pérdida de su virginidad.

La revelación de la estadounidense forma parte del documental Demi Lovato: Dancing with the Devil, que abrió el martes el festival online de South By Southwest. En él, la artista habla sobre batalla con la adicción y la sobredosis que sufrió en 2018.

Lovato contó que la noche en que sufrió la sobredosis de heroína y fentanilo, fue violada por la persona que le vendió las drogas. “Cuando me encontraron estaba desnuda y azul. Literalmente, me habían dejado morir después de haberse aprovechado de mí“, relató.

“Cuando me desperté en el hospital me preguntaron si había tenido sexo consentido. Tuve un flash de él encima de mí. Vi ese flash y dije ‘sí’. No fue hasta un mes después de la sobredosis que caí en la cuenta. ‘Tú no estabas en un estado mental como para consentir nada’“, añadió.

La intérprete de Sorry Not Sorry agregó que “cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación“.

En ese caso, dijo que “estábamos enrollados, pero yo dije ‘esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder (mi virginidad) de esta forma’. Pero eso no importó, lo hizo igualmente“. Tal violación habría ocurrido cuando la cantante era parte del elenco de Disney, lo que significó que tuvo que “seguir viendo a esta persona todo el tiempo”. Dijo que fue tras esa experiencia que empezó a sufrir de bulimia e ingerir alcohol y drogas. Aunque reportó a su atacante, afirmó que este “nunca se metió en problemas por ello, nunca fue retirado de la película en la que estaba participando“.

