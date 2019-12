La emotiva reacción de Miss Nigeria al triunfo de Jamaica en Miss Mundo

Miss Nigeria ha establecido un nuevo estándar sobre cómo queremos que nuestros amigos reaccionen a nuestros éxitos.

Y no esperamos menos.

Nyekachi Douglas no se contuvo cuando se anunció a la ganadora de Miss Mundo 2019 el sábado: su compañera concursante, Toni-Ann Singh, representante de Jamaica.

La victoria de Singh significa que, por primera vez, Miss USA, Miss Teen USA, Miss América, Miss Universo y Miss Mundo son todas mujeres negras.

Internet lo celebró, pero nadie tan fuerte como Douglas, quien estaba entre las finalistas.

“Absolutamente increíble en todos mis años de verlo, nunca he visto a otra reina tan emocionada por la victoria de otra persona”, comentó un usuario de Twitter. “#MissNigeria eres simplemente la mejor”.

Absolutely amazing in all my years of watching never seen another queen this excited about someone else's win. #MissNigeria you are simply the best. https://t.co/KwqstlFCGf

