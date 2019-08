«La enfermedad mental y el odio aprietan el gatillo, no el arma», dice Trump

En una conferencia a la prensa desde la Casa Blanca, el presidente de EE.UU., Donald Trump, condenó la muerte de 29 personas, entre ellos 7 mexicanos, durante el fin de semana en tiroteos masivos en Texas y Ohio.

Trump condenó «la supremacía blanca» y los crímenes de odio que se han perpetrado en ese país, durante décadas.

«Enviamos nuestras condolencias al presidente López Obrador y a México. Nuestra nación debe condenar el racismo; el odio tergiversa la mente, destroza el corazón y el alma. El FBI investiga estos actos de odio», dijo.

Trump hizo énfasis en la salud mental de los potenciales atacantes y en el «bipartidismo» o unión entre demócrata y republicanos para aprobar leyes más duras que prevengan estas tragedias.



«Ha llegado el momento de hacer de lado el bipartidismo, esto es algo que depende de nosotros, de aprobar leyes que funcionen», aseguró.

El mandatario explicó que en la actualidad, un «muchacho perturbado» puede estar fácilmente cerca de la violencia.

«Tenemos que reforzar nuestras leyes de salud mental, y asegurarnos que reciban tratamiento o confinamiento a los potenciales agresores», enfatizó Trump.

Pese a las voces que claman por un mayor control de armas, el Presidente aseguró que han tenido avances en el registro de quiénes adquieren armas.

We cannot let those killed in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, die in vain. Likewise for those so seriously wounded. We can never forget them, and those many who came before them. Republicans and Democrats must come together and get strong background checks, perhaps marrying….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019