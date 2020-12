La estrella de ‘Star Wars’ Jeremy Bulloch, quien interpretó a Boba Fett, muere a los 75 años

Me entristece saber del fallecimiento de Jeremy Bulloch, un miembro de la familia de Star Wars. Nunca olvidaré todo lo que me enseñaste y todos los buenos momentos que pasamos juntos. Serás recordado por siempre. Los contras no serán los mismos sin ti. La Fuerza estará contigo siempre. ¡RIP mi hermano Mando! pic.twitter.com/IacykI6N9B

– Daniel Logan (@Daniel_Logan) 18 de diciembre de 2020