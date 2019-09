¿La famosa rapera Cardi B es parte de una pandilla?

Cardi B se ha pronunciado en contra de las afirmaciones de que está vinculada a la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods, y ha aclarado que es miembro de un conjunto diferente, los Brin Bloods.

El rapero Tekashi 6ix9ine la había nombrado en la corte como miembro de una pandilla mientras testificaba contra los cargos de crimen organizado y delitos con armas de fuego después de que presuntamente participó en tiroteos y robos a punta de pistola.

Según los informes, se le preguntó durante el interrogatorio si usaba Cardi como «modelo» y si usaba la afiliación a una pandilla para impulsar su carrera musical.

El joven de 23 años negó que lo hiciera y dijo «Sabía quién era ella. No le presté atención».

Cardi B reacciona

Según TMZ, agregó que Cardi, de 26 años, estaba involucrada con el grupo Nine Trey de la pandilla Bloods.

Billboard informó que un representante de Cardi les dijo: «Esto no es cierto».

En un tweet ahora eliminado, Cardi escribió: “Brin no 9 Trey. Nunca he sido parte de 9 Trey o he estado asociada con ellos».

La pandilla fue fundada en Los Ángeles y es conocida por su rivalidad con los Crips. Hay diferentes conjuntos de pandillas que a veces entran en conflicto entre sí.

Cardi admitió ser parte de una pandilla en 2018 durante una entrevista con GQ, pero no con la vinculada con el artista.

Caso contra 6ix9ine

Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, se declaró culpable de nueve cargos de delito grave y admitió ser miembro de Nine Trey.

Llegó a un acuerdo de culpabilidad en enero después de nombrar a sus compañeros pandilleros y probablemente recibirá una sentencia más indulgente por su cooperación.

Sus cargos de conspiración de crimen organizado, portación de armas de fuego, narcotráfico y crímenes violentos en ayuda de crimen organizado conllevarían una sentencia mínima de 47 años en prisión y máxima de cadena perpetua.

Debe ser sentenciado en enero de 2020.

