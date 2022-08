La FIFA adelanta un día el comienzo del Mundial de Qatar

La FIFA confirmó este jueves que el Mundial de Qatar comenzará el domingo 20 de noviembre (hora local), un día antes de lo previsto, para permitir que el juego inaugural lo dispute el anfitrión, que enfrentará a Ecuador por el Grupo A.

El partido entre Qatar y Ecuador se disputará a las 7 p.m. hora local (9 horas de Guatemala). «Con este cambio, se mantiene una larga tradición por la que los anfitriones o los vigentes campeones inauguran el torneo», dijo la FIFA en un comunicado.

La decisión, que comenzó a trascender este martes, fue oficializada tras una reunión del bureau del organismo realizada en Zurich, Suiza.

Originalmente, la ceremonia inaugural iba a realizarse precisamente antes del encuentro entre Qatar y Ecuador, el lunes 21 de noviembre, previsto para las 11 hora ET en el Estadio Al Bayt, que tiene una capacidad para 60.000 espectadores. Sin embargo, según el calendario original, antes de ese juego estaba programado el partido entre Senegal y Países Bajos (Grupa A, 1 p.m. hora local, 5 a.m. ET). Ahora Senegal-Países Bajos se jugará a las 7p.m. hora local (11 a.m. ET) del lunes.

El Consejo de la FIFA está compuesto por los seis presidentes de las confederaciones continentales de fútbol internacional.

Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022: los países clasificados, cuándo comienza el torneo y todo lo que debes saber

En términos de razonamiento, la FIFA ofreció en su comunicado que “la decisión se ha tomado después de valorar los aspectos operativos y la repercusión que tendría en el torneo, así como tras consultarlo con los principales grupos de interés y el país anfitrión, que han estado de acuerdo”.

La Copa Mundial de la FIFA masculina 2022 ahora se lleva a cabo del 20 de noviembre al 18 de diciembre.