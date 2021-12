La gente debe prepararse para un enero «muy duro»

Experto en salud pública

«Enero va a ser un mes muy, muy duro y la gente debería prepararse para un mes en el que mucha gente se va a infectar», dijo Jha a Michael Smerconish de CNN.

Ómicron se está extendiendo rápidamente y Jha cree que las cifras actuales de casos no reflejan totalmente la propagación de la enfermedad. Jha dijo que cree que la mayoría de las personas vacunadas y reforzadas no contraerán una enfermedad grave, pero que eso no será cierto para los no vacunados.

«Mucha gente que no se ha vacunado va a acabar contagiándose de gravedad, y va a ser bastante perturbador», dijo Jha. «Mi esperanza es que, a medida que nos adentremos en febrero y, desde luego, para cuando lleguemos a marzo, las cifras de infección se reduzcan mucho, y también que empiece a llegar la primavera y que el tiempo empiece a mejorar, lo que también ayudará».

Jha cree que a finales del invierno o principios de la primavera la pandemia estará en una situación mucho mejor. Jha cree que las nuevas directrices de los Centros de Control y Prevenci´n de Enfermedades de EE.UU. que reducen el periodo de aislamiento de 10 a 5 días, tienen sentido.

La mayoría de las personas son infecciosas en esos primeros cinco días y las directrices animan a la gente a llevar una máscara en esos cinco días. Aislar durante 10 días también puede ser un factor disuasorio para que la gente se haga las pruebas.

«No creo que esto vaya a contribuir a una mayor propagación. Sí creo que va a crear un incentivo para que más gente se haga las pruebas. Y, obviamente, para las personas que necesitan volver con sus familias, volver con sus hijos y volver a sus trabajos, también les permite hacerlo», dijo Jha. «En general, creo que es la política correcta. Es un buen acto de equilibrio».

Jha recomienda a todos los que cumplan los requisitos que se vacunen y reciban un refuerzo. También añade que la gente debería llevar una buena mascarilla. Una mascarilla quirúrgica estaría bien para un viaje rápido al supermercado en una tienda vacía, pero para otros eventos una mascarilla N95 o KF94 de buen ajuste proporciona una mejor protección.

«Insto a la gente a que utilice una mascarilla de mayor calidad cada vez que se encuentre en un lugar con mucha gente y vaya a estar en un lugar cerrado durante un periodo de tiempo prolongado», dijo Jha.

Fuente: CNN

