La guatemalteca Bárbara Boersth revela cómo ser madre, empresaria y estudiante al mismo tiempo

View this post on Instagram

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. – By Walt Disney @ryderwearwomen @santopecado_guatemala @santopecadojoyeria @ryderwear @arajoyeriagt #ryderwearwomen #ryderwear #fitnessmotivation #fitness #fitnessgirl #fitspo #fitmom #fitmodel #crossfitgirlpower #fitnessjourney #fitnessgoals #fitnesslife #fitnesslifestyle #fitnessaddicted #fitnessblogger #fitnessgirlsmotivation #fitnessbody #girlswholift #bodybuilding #gymlife #weightlifting #bulk #fitchick #nike #guatemala #guatemalafit #fitfluential #guatemalafitness #barbsfitness #followfollow