La historia detrás de la foto de hace 120 años de una niña parecida a Greta Thunberg

Una fotografía del siglo XIX de una niña con un extraño parecido con Greta Thunberg ha llevado a acusaciones en broma de que la activista es una viajera del tiempo. Sorprendentemente, nadie preguntó si su máquina del tiempo es ecológica.

Tomada de los archivos de imágenes de la Universidad de Washington, la instantánea en blanco y negro muestra a tres niños trabajando duro en el territorio de Yukon en Canadá, alrededor de 1898. Una niña parada en el primer plano de la foto comparte una notable similitud con los 16 Swede, de un año, que actualmente realiza un viaje por mar sin carbono desde América del Norte a Europa.

Esto puede significar solo una cosa, según los usuarios de redes sociales: Greta Thunberg es una viajera en el tiempo.

Is that Greta Thunberg? https://t.co/u1VEh5YcQQ — You Had One Job (@_youhadonejob1) November 19, 2019

So, ‘Greta Thunberg’ is in a photo from 120 years ago, and it’s my new favourite conspiracy. Greta’s a time traveller, from the future, and she’s here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk — Jack – J.S. Strange (@JackSamStrange) November 18, 2019

In other news, Greta Thunberg is a time traveller. (Three children operating rocker at a gold mine on Dominion Creek, Yukon Territory, ca. 1898).https://t.co/dshFRD8hI2 pic.twitter.com/19tkXkLH9e — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) November 19, 2019

La fotografía inspiró una serie de titulares sensacionales que alegaban que las teorías se estaban difundiendo en Internet sobre Thunberg como un viajero del tiempo extraterrestre.

Can't believe that the Express has published this and then taken it down: "‘Greta Thunberg’ spotted on 120-year-old photo triggering bizarre alien claims on web" pic.twitter.com/lxK9xrRVd2 — Martin Belam (@MartinBelam) November 18, 2019

La chica de la vieja fotografía se parece tanto a Thunberg que la foto seguramente debe ser retocada, otros teorizaron.

That has to be photoshopped surely, they’re identical 😂😂 — Jack (@JackBwin) November 18, 2019

Si bien la impresión archivada es de hecho genuina, Thunberg no se ha editado tan sutilmente en fotografías en el pasado.

La semana pasada, el activista sueco apareció en una foto que mostraba inundaciones en Venecia, Italia. El título provocativo decía: «Te lo dije», lo que sugiere que el cambio climático fue el culpable del desastre natural. El meme fue criticado por muchos en las redes sociales como insípido.

