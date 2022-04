«La Línea» y «Falsedad y Política», entre los casos que se reactivan tras Semana Santa

Una vez pasado el descanso de Semana Santa, los tribunales se preparan para continuar con procesos que al momento seguían pendientes, dos de ellos para definir quienes deben enfrentar juicio.

El primero de estos casos es la continuación del juicio por el caso La Línea, en el cual el Tribunal de Mayor Riesgo B continúa escuchando una serie de intervenciones telefónicas en las cuales el Ministerio Público asegura que se puede probar la participación de los 30 implicados en el caso y así solicitar condena en contra de estos por delitos de defraudación tributaria

Aunque de momento aún se continúa en la discusión de pruebas, se espera que el juicio concluya aproximadamente en noviembre de este año.

El segundo de los procesos a realizarse, es la audiencia de etapa intermedia por el caso Falsedad y Política en donde el ex analista de la desaparecida CICIG y el ex superintendente de administración tributaria, Juan Francisco Solorzano Foppa, deben conocer si enfrentaran o no juicio por supuestamente haber incluido información falsa en la creación de un partido político que participaría en las elecciones del año 2019.

Y el tercero de los casos pendientes a realizarse, es la etapa intermedia contra 3 militares retirados que supuestamente participaron en los hecho vandálicos que concluyeron en un incendio y la destrucción de oficinas cerca del parqueo de la octava avenida del Congreso de la República en noviembre de 2021, cuando estos exigían la aprobación de una ley que les permitirá acceder a un resarcimiento por sus años de servicio durante el conflicto armado interno.