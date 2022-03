La ‘lista de requisitos’ de Ha*Ash para los hombres

Las hermanas Hanna y Ashley, mejor conocidas como Ha*Ash, lanzaron su primer sencillo de 2022 y la carta de presentación de su próximo álbum.

Se trata de «Lo que un hombre debería saber», una canción con tonos de sátira en la que dicen que les explican a los hombres que las mujeres no son tan complicadas como ellos suelen creer.

«La canción salió de una manera divertida», dijo Ashley en una entrevista vía Zoom.

«Estábamos con unos amigos y Hanna dijo: ‘Es que no entiendo cómo no entienden lo sencillas que somos las mujeres’. Y él dijo: ‘No, nosotros somos muy prácticos, nada más que ustedes nos tienen que decir qué hacer’. Y de ahí salió. Es una manera alivianada también. Tampoco estamos aquí para enseñarle a nadie qué hacer, no, cada quien la va a adaptar como quiere», agregó Ashley.

Para Hanna, se trata de una manera divertida de «dar nuestra lista de requisitos».

Aunque es en un tono jocoso, uno de los versos de la canción de Ha*Ash y parte de la lista de requisitos señala que no se deben minimizar los sentimientos de la mujer.

«Creo que muchas veces cuando no dices lo que sientes no puedes esperar que todo el mundo entienda lo que estás pasando», dice Hanna.

«Y a veces cuando explicas las cosas y [te dicen] como ‘¡ay, estás exagerando!‘, eso es lo peor que le pueden decir a una mujer. Creo que es importante que cuando uno está hablando de sus emociones, las emociones importan. No importa si estás bien o estás mal, es a algo que estás sintiendo», agregó Hanna.

El primer sencillo del nuevo disco de Ha*Ash

Este es el primer adelanto del que será el sexto álbum de estudio de la agrupación.

«Ya nos urge mostrar nuestras historias nuevas, nuestra música nueva y ya estamos listas para compartir nuestra música, ir de gira, tocar en vivo, ver a nuestros fans. Ya hemos estado encerradas demasiado tiempo», dijo Ashley.

La producción llega cuatro años después de «30 de febrero», un disco con el que Ha*Ash se embarcó en una masiva gira de 150 conciertos, con varios sold-outs en Estados Unidos y Europa. ¿Por qué esperar tanto tiempo entre un disco y otro?

«Obviamente la música no tiene pausa, y pudimos haber sacado un disco desde hace tres años, pero queríamos realmente disfrutar el proceso. Montamos un estudio en casa de Hanna, grabamos todo ahí, compusimos muchísimo, tomamos el tiempo como lo queríamos tomar para asegurarnos que saliera realmente el disco necesario para nosotras», explica Ashley.

«Justo antes de la pandemia tuvimos la gira más grande que hemos tenido en toda nuestra carrera, en donde estuvimos dos años de gira», dijo Hanna. «Aprovechamos muchísimo tener la oportunidad de compartir nuestra música en vivo y de poder sentir a nuestros fans cerca. Entonces, justo terminando la gira, nos pasó la pandemia y ahí aprovechamos para hacer un disco con el tiempo que necesitábamos», agregó.

La invitación de Metallica en 2021

Y tal como lo explicó Ashley, aunque no tuvieron un disco en cuatro años, la música no paró. En 2021 las hermanas recibieron una asombrosa invitación de la banda de metal Metallica para ser parte del disco Blacklist, el álbum con el que decenas de artistas rindieron tributo a la agrupación.

Las hermanas tuvieron la importante tarea de interpretar uno de los temas más icónicos de la banda: «The Unforgiven».

«Cuando recibimos la invitación de Metallica no lo podíamos creer», dijo Hanna.

«Para nosotras fue un honor poder representar a México, poder rendirle tributo a una banda icónica. Ellos nos dijeron ‘escojan la canción, prodúzcanla como quieran, hagan lo que quieran, es su canción’. Que un grupo de esa magnitud confíen en nosotros fue algo superbonito», dijo Hanna.

¿Cómo reaccionó Metallica a este cover de Ha*Ash?

«Recibir un mensaje de ellos después de haber escuchado la canción, que les encantó, que fue uno de sus favoritos, Hanna y yo quedamos como ¡wow!», explicó Ashley.

