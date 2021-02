«La Llorona» gana premio como Mejor Película en Lengua Extranjera de los Satellite Awards

«La Llorona», del guatemalteco Jayro Bustamante ganó este lunes el premio como Mejor Película en Lengua Extranjera de los Satellite Awards en su 25 edición.

La película competía contra «Another Round» de Dinamarca, «Tove» de Finlandia, «A Sun» de Taiwán, «Two of Us» de Francia, «Jallikattu» de La India, «I’m No Longer Here» de México, «Atlantis» de Ucrania y «My Little Sister» de Suiza.

«La Llorona» de Jayro Bustamante sigue en ruta para obtener un histórico Oscar

la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que entrega los Oscar anunció hace unos días las listas de finalistas en nueve categorías para la 93 entrega de galardones.

Se trata en largometraje documental, cortometraje documental, largometraje internacional, maquillaje y peluquería, música (partitura original), música (canción original), cortometraje animado Cine, Cortometraje Live Action y Efectos Visuales.

En categoría de cinta extranjera, «La Llorona» de Jayro Bustamante y otras 14 películas pasarán a la siguiente ronda de votaciones en la categoría. Fueron elegidas entre 93 países participantes:

Bosnia and Herzegovina, “Quo Vadis, Aida?”

Chile, “The Mole Agent”

Czech Republic, “Charlatan”

Denmark, “Another Round”

France, “Two of Us”

Guatemala, “La Llorona”

Hong Kong, “Better Days”

Iran, “Sun Children”

Ivory Coast, “Night of the Kings”

Mexico, “I’m No Longer Here”

Norway, “Hope”

Romania, “Collective”

Russia, “Dear Comrades!”

Taiwan, “A Sun”

Tunisia, “The Man Who Sold His Skin”

La ceremonia de entrega será el domingo 25 de abril, y los nominados serán dados el 15 de marzo.