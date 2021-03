«La Llorona» vuelve a competir por galardón internacional en los Critics Choice Awards

«La Llorona» de Jayro Bustamante vuelve a competir este domingo por un galardón internacional; esta vez, en los Critics Choice Awards.

El filme guatemalteco compite en la categoría de Mejor Película Extranjera en la edición 26 de los premios otorgados por una de las asociaciones de críticos más importantes de Estados Unidos, integrada por especialistas en cine, televisión y radio.

El certamen es muy destacable, pues desde 2016, según la prensa especializada, se ha convertido en un un «termómetro» en camino a los Oscar.

.@TayeDiggs is getting ready to host the #CriticsChoice Awards for the third year in a row this Sunday, March 7. Tune in to @TheCW and watch the winners revealed LIVE from 7-10pm ET/PT! pic.twitter.com/a30YWb1xEX

— Critics Choice (@CriticsChoice) March 4, 2021