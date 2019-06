«Arregla una y desajusta otra», la moda de la dieta cetogénica

La dieta cetogénica ha pasado de ser algo desconocido a una alternativa, sin embargo, sus efectos secundarios podrían afectar la salud.

La dieta cetogénica o también llamada dieta Keto, ha pasado a ser tendencia debido a la rápida pérdida de peso que ocasiona practicarla.

Lo que muchos no advierten es lo extrema que llega a ser, pese a que trae buenos beneficios si se realiza bajo supervisión podría acarrear graves consecuencias.

Se basa en el consumo de alimentos con bajos contenidos en carbohidratos y muy altos en grasas.

Esto a su vez hace que el cuerpo experimente un fuerte cambio en la fuente principal de energía y del metabolismo.

El objetivo que persigue esta dieta es que el cuerpo caiga en un estado de cetosis, la cual es una enfermedad en la que se produce un aumento de acetona y otros en la sangre y orina.

Más que cambiar los efectos metabólicos, muestra ciertas molestias que a pesar de no representar mayor peligro pueden afectar al organismo.

Olor a “acetona”

Debido a la acetosis que se desarrolla, las grasas se distribuyen por otras vías donde se producen los cuerpos cetónicos.

Estos tienen la característica del olor, el cual es conocido por ser muy similar al de la acetona.

Por lo que los fluidos como la orina, el sudor o la saliva toman dicho olor, porque la producción de estos cuerpos está siendo excesiva y en algunos casos hasta desagrable al olfato.

Sed excesiva

Al igual que la diabetes donde también se puede caer en una acetosis, provoca que una de las consecuencias sea la deshidratación del cuerpo.

Por consiguiente, la sed será demasiada y ante esto, no hay que dejar desapercibido la hidratación del cuerpo, por las afecciones que puede ocasionar a los riñones.

Keto Crotch – Mujeres

Consiste en desequilibrar la flora vaginal, lo que hace que la proliferación de bacterias se vea afectada.

Esto desencadena un mal olor en los genitales, que no están relacionados por la higiene y que proviene directamente de la vagina.

Algunos médicos consideran que esta alteración no afecta al pH vaginal, a tal punto de perjudicar a la microbiota.

NO necesitan una dieta cetogenica para bajar de peso, el ejercicio y una restricción calórica correcta es la clave, NO hay camino fácil ni rápido, no se han dado cuenta de todas las dietas de moda que han existido? Y porque sale una tras otra?

— Karen Kruger (@soykarenkruger) 26 de junio de 2019