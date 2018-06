La movilización de recursos internos y los ODS 2030

Luego del parcial fracaso de la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en algunos países, entre ellos Guatemala, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas promovió la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 como parte del proceso para: erradicar la pobreza, fortalecer la igualdad de género, proteger el planeta y que los habitantes del mundo alcancen paz y prosperidad. La Agenda 2030 contempla una serie de compromisos y dentro de ellos: el fortalecimiento de las bases imponibles para incrementar la movilización de recursos internos para financiar los programas de gasto derivados.

Colateralmente, la iniciativa tributaria de Addis Abeba sugirió, entre otras cosas, que la movilización de recursos indispensables para el cumplimiento de la Agenda 2030 debe implicar la mejora de la justicia, transparencia, eficiencia y efectividad de los sistemas tributarios. Para el efecto, las autoridades fiscales deben implementar un Plan Estratégico Tributario de Mediano Plazo -PEMP-, el cual lamentablemente no existe en el país, por lo que se levantan serias dudas sobre la posibilidad concreta de que Guatemala alcance los ODS 2030. El PEMP no implica suponer simplemente que se necesitan de más ingresos tributarios –más impuestos es mejor-, sino que se necesita de mayores recursos que cumplan la tarea de financiar el desarrollo de los habitantes. Es decir, no solo son más recursos, deben ser mejor utilizados. El PEMP, que es un ejercicio de política fiscal efectiva y que debió proponer el Ministerio de Finanzas con la colaboración de Segeplan y de la SAT, debe establecer compromisos internos y mecanismos de medición para sus indicadores, de tal forma que el sistema tributario alcance:

a. Justicia: Debe medirse la incidencia tributaria identificando los espacios económicos libres de impuestos y el impacto tributario sobre cada segmento social; el costo tributario de la contratación de trabajadores, evitando encarecer el empleo y fomentar la informalidad; la percepción del ente tributario y su relación con el contribuyente, y los costos del cumplimiento tributario, preservando la neutralidad tributaria.

b. Transparencia: Publicar estrategias, planes, acuerdos, reportes de rendimiento, etc., sobre el sistema tributario, los gastos tributarios y su impacto real sobre la sociedad.

c. Eficiencia: Implica la medición de los coeficientes de productividad de los impuestos, especialmente del IVA e ISR; el tiempo para la devolución de impuestos; el fortalecimiento de la presentación electrónica, y el costo de la recolección tributaria.

d. Efectividad: Control del número efectivo de contribuyentes (nivel de cumplimiento tributario); porcentaje de éxito de las auditorías fiscales; tasas de recuperación de la deuda tributaria y medición permanente de la capacidad y el esfuerzo tributario.

La posibilidad real de mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos -sea en 2030 o en 2050-, pasa por liderar un mayor esfuerzo de los ciudadanos que vivimos en este país. Por ello, debiera exigirse que las autoridades fiscales y las de planificación realicen un planteamiento real de política tributaria y sus efectos de mediano y largo plazo, abandonando la tarea mediática y cortoplacista que nos lleva a la sobrevivencia y no al desarrollo.

