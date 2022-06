La nadadora Anita Alvarez perdió el conocimiento durante una rutina

La nadadora estadounidense Anita Álvarez fue rescatada del fondo de la piscina por su entrenadora en el Campeonato Mundial Acuático de la FINA en Budapest, Hungría, después de perder el conocimiento, según Reuters.

La entrenadora Andrea Fuentes saltó a la piscina luego de ver a la nadadora artística de 25 años hundirse hasta el fondo al final de su rutina en el evento libre femenino en solitario.

Fuentes, cuatro veces medallista olímpica en natación sincronizada, levantó a Álvarez a la superficie antes de ayudarla a llevarla al borde de la piscina.

Álvarez recibió atención médica junto a la piscina, informó Reuters, y posteriormente fue trasladado en camilla.

Fue la segunda vez que Fuentes tuvo que rescatar a Álvarez, según Reuters. La primera vez fue cuando saltó piscina durante un evento de clasificación olímpica el año pasado y la llevó a un lugar seguro, junto con la compañera de natación de la Alvarez, Lindi Schroeder.

Fuentes le dijo a la emisora española Cadena COPE en una entrevista de radio: «Creo que nunca antes había nadado tan rápido, incluso cuando obtuve medallas olímpicas, y bueno, al final pude levantarla y no estaba respirando. Después, vino el socorrista».

😱 "He visto que los socorristas estaban paralizados y me he tirado"

😅 "Veía cómo se hundía; el polo me pesaba 20 kilos y el socorrista llegaba a su ritmo"

🏊‍♀️ Así relata Andrea Fuentes en @ellarguero su rescate a Anita Álvarez, nadadora que se desmayó tras su ejercicio pic.twitter.com/l4k2KSHtQa

— El Larguero (@ellarguero) June 22, 2022