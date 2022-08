La NASA lanza una cuenta regresiva para la misión Artemis I

En aproximadamente 46 horas, el cohete Artemis I estará listo para despegar en un vuelo no tripulado alrededor de la Luna, y la NASA está contando los minutos.

La cuenta regresiva comenzó oficialmente a las 9:53 a.m. del sábado, según un tuit de la cuenta Artemis de la NASA.

La cuenta regresiva comenzó una vez que los equipos de lanzamiento llegaron a sus estaciones en el Centro Espacial Kennedy en Florida. La línea de tiempo del lanzamiento ha sido moldeada por las lecciones aprendidas del ensayo general húmedo, realizado el 22 de agosto. El ensayo simuló casi todas las partes del lanzamiento, incluida la carga de la nave espacial con combustible para aviones, pero no llegó a despegar.

Las primeras órdenes del día son llenar el tanque de agua para el sistema de supresión de sonido, preparar los sistemas de oxígeno líquido e hidrógeno líquido, encender la nave espacial Orion, encender la etapa de propulsión criogénica provisional, encender la etapa central, y preparar los cuatro motores RS-25, de acuerdo con una línea de tiempo de lanzamiento en el sitio web de la NASA.

Call to Stations: At approx. 9:53 am EDT, or L-46 hours, 40 minutes before the initial targeted T-0, the launch team arrived at their stations inside the Launch Control Center at @NASAKennedy. The countdown is now underway for the 1st Artemis I launch attempt, Aug. 29 at 8:33 am. pic.twitter.com/HYeFdqgyQu

— NASA's Exploration Ground Systems (@NASAGroundSys) August 27, 2022