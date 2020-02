La parte Legal, no hay sanción para los agresores

Según el Observatorio en salud sexual y Reproductiva (OSAR) los embarazos en niñas entre 10 y 14 años fueron en el 2019 114 mil 858.

A pesar de los planes que ha trabajado el Osar, como “Prevenir con Educación y el Plan Nacional de Gobierno para Reducir el embarazo en adolescentes (PLANEA) ven pocos resultados por parte del Ejecutivo al momento de implementarlos, y han visto demasiada deserción de estudiantes

Maldonado indicó que las niñas del área rural tienen menos oportunidades para formarse académicamente y eso determina que las niñas y adolescentes trunquen su vida y vean opción el ser madres. Preocupa que las niñas no tengan opción según la experta

todo esto tiene que ver con el entorno en el que vive la niña, pues muchas de ellas tienen hijos de sus padrastros lo cual puede ocasionar un trauma para la niña madre, como para el bebé. Sin embargo, al final es la misma sociedad quien la condena y normaliza, y se da el caso en que estas mismas niñas resultan con un segundo embarazo.

Está la parte legal que deja un mensaje claro para la comunidad ,ya que no hay sanción para los agresores,

El Estado no está tomando acciones para la prevención de los embarazos. No hay una educación sexual desde los grados pequeños, no conocen su cuerpo y no saben qué hacer o a donde acudir, no hay nadie que les explique de sexualidad.

El Ministerio de Desarrollo Social tiene a su cargo el Programa Vida, que en años anteriores se le ha adjudicado Q1 millón y no ha llegado a ejecutar ni el 10 por ciento y solo ha beneficiado a 130 niñas, eso comparado con las 3 mil que llegan cada año, no es ni el 1 por ciento de la atención que se debe de dar.

El registro más alto de nacimientos de niñas de 10 a 14 años es Huhuetenango con 230.

