La poetisa estadounidense Louise Glück fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2020 “por su inconfundible voz poética que con austera belleza universaliza la existencia individual», según anunció este jueves la Acade

Louise Glück es profesora de inglés en la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut. Debutó en 1968 con «Firstborn» y ganó el Premio Pulitzer en 1993 y el Premio Nacional del Libro en 2014.

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C

