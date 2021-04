La reina Isabel II cumple 95 años, de esta forma se da su celebración

La reina Isabel II llegó a su cumpleaños 95 días después de que su esposo, el príncipe Felipe, falleciera a causa de quebrantos de salud.

Este es el segundo cumpleaños de la monarca británica desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

Nacida en Londres el 21 de abril de 1926, la soberana reinante más larga de Gran Bretaña generalmente celebra su cumpleaños en privado, pero la ocasión se marca públicamente con saludos de armas en Hyde Park, Windsor Great Park y en la Torre de Londres.

Esa tradición en particular estuvo ausente en la ocasión reducida del año pasado, ya que será el miércoles, no solo por la pandemia, sino porque la Familia Real está oficialmente de luto hasta el viernes.

En un comunicado emitido coincidiendo con su cumpleaños, la Reina agradeció al público sus buenos deseos y dijo que estaba «profundamente conmovida» por los homenajes que se han vertido para el duque de Edimburgo.

«Hoy, con motivo de mi 95 cumpleaños, he recibido muchos mensajes de buenos deseos, que agradezco mucho», dijo, y agregó: «Si bien como familia estamos en un período de gran tristeza, ha sido un Nos reconforta a todos ver y escuchar los homenajes que se le rinden a mi esposo, de parte del Reino Unido, la Commonwealth y de todo el mundo.

«Mi familia y yo queremos agradecerles a todos por el apoyo y la amabilidad que nos han mostrado en los últimos días. Nos ha conmovido profundamente y seguimos recordando que Philip tuvo un impacto tan extraordinario en innumerables personas a lo largo de su vida».

En Twitter, la familia real publicó una fotografía oficial de la Reina, acompañada del mensaje: «HM nació el 21 de abril de 1926 en el 17 de Bruton Street en Londres, el primer hijo de los Duques de York.

«Este año, la reina permanece en el castillo de Windsor durante un período de duelo real tras la muerte del duque de Edimburgo».

Today is The Queen’s 95th birthday.

HM was born on 21 April 1926 at 17 Bruton Street in London, the first child of The Duke and Duchess of York.

This year The Queen remains at Windsor Castle during a period of Royal Mourning following the death of The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/kOeH399Ndp

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2021