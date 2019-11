La Tierra estaba en otro sitio cuando había dinosaurios

Además del asteroide que aniquiló a los dinosaurios hace 65 millones de años, no hay muchas conexiones entre el espacio y los dinosaurios más allá de la imaginación. Pero todo eso cambió cuando la científica de investigación de la NASA Jessie Christiansen reunió a los dos en una animación en redes sociales este mes.

Durante la última década, Christiansen ha estudiado las tasas de ocurrencia de planetas, o con qué frecuencia y qué tipo de planetas ocurren en la galaxia, mientras estudia datos de cazadores de exoplanetas como las misiones Kepler, K2 y TESS de la NASA.

Durante una fiesta de observación de estrellas en el Instituto de Tecnología de California, Christiansen estaba explicando cuán jóvenes eran las estrellas que observaron. Los observadores del cielo miraban a las Pléyades, un grupo de estrellas jóvenes y brillantes que son algunas de las más jóvenes en nuestro cielo.

Tienen 13 millones de años, lo que suena antiguo. Christiansen quería transmitir que, astronómicamente, todavía es una edad temprana.

Ella les dijo a sus compañeros astrónomos que antes de que se extinguieran, los dinosaurios ni siquiera habrían visto estas estrellas en el cielo porque no existieron hasta millones de años después del evento de extinción. Y ella les dijo que cuando los dinosaurios como los estegosaurios deambulaban por la Tierra, todo nuestro vecindario solar estaba en el lado opuesto de la galaxia de la Vía Láctea que es ahora.

Christiansen no estaba compartiendo nueva información, dijo. Pero el hecho llamó la atención de todos porque el movimiento de nuestro sistema solar mientras orbita la galaxia no es algo en lo que la mayoría de la gente piensa.

“No piensas que el cielo cambie”, dijo Christiansen. “Pero las estrellas van y vienen, en sintonía con nuestras escalas de tiempo”.

Había estado esperando crear una animación de esta idea intrigante por un tiempo y la reacción de los observadores de estrellas la inspiró una noche después de que sus hijos se fueran a la cama. Utilizando la ilustración clásica de la Vía Láctea, como si fuera vista desde arriba, por el científico senior de Caltech Robert Hurt, Christiansen construyó la animación usando diapositivas cronometradas en PowerPoint. Luego grabó la pantalla para crear un video que podría compartir en Twitter.

I actually made a slightly updated version to address some of the critiques of the original (updated the period of rotation of the Galaxy, took out plesiosaurs since THEY'RE NOT ACTUALLY DINOSAURS JESSIE WHAT KIND OF NERD ARE YOU ANYWAY?!) pic.twitter.com/LjLW6k5IGU

— Dr. Jessie Christiansen (@aussiastronomer) November 7, 2019