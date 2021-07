La tormenta tropical Elsa está a punto de tocar tierra en el centro-oeste de Cuba, según la última actualización de las 8 am ET del Centro Nacional de Huracanes.



La tormenta todavía tiene vientos sostenidos de unos 104 kilómetros por hora y está a unos 88 kilómetros este-sureste de Cayo Largo, Cuba, que es una isla a lo largo de la costa sur de Cuba. Se pronostica que Elsa tocará tierra en el centro-oeste de Cuba más tarde esta mañana, probablemente entre las 10 am y las 12 pm ET.

Elsa fue el primer huracán de la temporada atlántica de 2021 y es la tercera tormenta con nombre que representa una amenaza para la costa de EE.UU.

Se espera que la tormenta deje caer de 5 a 25 centímetros de lluvia sobre gran parte del oeste y centro de Cuba, con cantidades localizadas de hasta 38 centímetros posibles. Se pueden esperar marejadas ciclónicas de hasta 1,5 metros e inundaciones costeras a lo largo de la costa sur, pero la cantidad variará mucho según la ubicación, la marea y la topografía.

El terreno montañoso de Cuba pone al país en riesgo de deslizamientos de tierra, pero también significa que Elsa probablemente se debilitará antes de salir de la región. Aún así, se espera que la tormenta se mantenga y se dirija hacia el estrecho de Florida el lunes por la noche.

Se espera que Jamaica vea cantidades adicionales de lluvia de 5 a 10 centímetros, haciendo que el total de la tormenta llegue a 38 centímetros en algunos lugares. Las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra dispersos podrían ser importantes en toda la isla. Las Islas Caimán pueden esperar hasta 12 centímetros de lluvia, lo que podría provocar inundaciones repentinas en algunas áreas.

Las autoridades en Surfside, Florida, han estado vigilando de cerca la tormenta mientras los equipos de búsqueda y rescate revisan los escombros de un edificio de condominios derrumbado en busca de sobrevivientes y restos.

La parte del edificio que aún estaba en pie fue demolida el domingo por la noche, una medida que fue acelerada por el temor de que la tormenta pudiera hacer que los restos se derrumbaran y poner en riesgo a los equipos de rescate.

El camino de Elsa hacia la Florida

Surfside ahora está fuera del cono de pronóstico, por lo que no parece probable que haya impactos directos aparte de algunas lluvias.

La tormenta comenzará a cambiar de dirección el martes, dirigiéndose hacia el noreste hacia la península de Florida. Es posible que se refuerce un poco a medida que impacte la costa oeste de Florida con lluvia, oleaje fuerte y posibles tornados.

En las primeras horas de la mañana del miércoles, está previsto que la tormenta se encamine a la península de Pinellas e impacte la región de San Petersburgo y Tampa Bay como una tormenta tropical. Para el miércoles por la mañana, es probable que Elsa finalmente toque tierra en la península de Florida al norte de Tampa Bay, alrededor de Cedar Key.

Elsa probablemente se dirigirá a Georgia y las Carolinas antes de regresar al Atlántico como una depresión tropical el jueves por la tarde.

Daños y muertes reportados en el Caribe

No hubo pérdidas de vidas ni heridos graves en Barbados después del paso del huracán Elsa el viernes, según dijo la primera ministra Mia Amor Mottley en una conferencia de prensa el sábado.

«Pudo haber sido mucho peor, pero ya fue bastante malo, y ciertamente uno de los eventos más desafiantes con los que hemos tenido que lidiar en los últimos tiempos con respecto al clima», dijo el primer ministro.

Al menos 743 casas resultaron dañadas por la tormenta, dijo Kerry Hinds, director de la agencia de manejo de emergencias de Barbados.

A última hora del sábado, la tormenta azotó partes de la República Dominicana y Haití con intensas lluvias y fuertes vientos mientras su centro pasaba hacia el sur.

Dos personas murieron en República Dominicana cuando Elsa azotó la isla caribeña el sábado, dijo el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del país.

En incidentes separados, fuertes vientos provocaron el derrumbe de muros en Bahoruco, matando a un joven de 15 años, y en Bani, matando a una persona de 75 años, informó el COE.

*Con información de CNN