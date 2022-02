Laboratorio de Calidad de Cacao impulsará servicios de estándares internacionales

La industria guatemalteca de productos alimenticios elaborados con cacao

Está relacionada a la generación de exportaciones por un valor aproximado de US$ 30 millones anuales, según estimaciones del Comité de Cacao y Chocolate Diferenciado de AGEXPORT.

Conociendo el potencial y como parte de los proyectos de innovación de AGEXPORT, el 15 de febrero se realizó la inauguración simbólica del Laboratorio de Calidad de Cacao de AGEXPORT con el objetivo de prestar servicios basados en los Estándares Internacionales para la Evaluación de la Calidad y el Sabor del Cacao.

El cumplimiento de las expectativas y requerimientos de calidad, a través de la cadena de valor del cacao a nivel mundial fueron desarrollados por el Cocoa of Excellence Program-Alliance of Bioversity International and CIAT.

Este laboratorio implementado a través del Comité de Cacao y Chocolate Diferenciado con la visión de ser un referente para el país, busca generar sinergias para potencializar el impacto de la implementación de estos estándares en el Sector Cacao y Chocolate, promoviendo la profesionalización del recurso humano sobre la calidad física y sensorial del cacao, como también sobre procesos de catación profesional.

Además autoridades de AGEXPORT

Dieron a conocer que brindarán un soporte imparcial e independiente al entrenamiento, calibración y funcionamiento de paneles de catación que se encuentren al servicio de este sector en Guatemala.

Como primera fase

Este nuevo laboratorio contará con el apoyo del Proyecto MIPYMES y Cooperativas Competitivas de la Unión Europea y del Programa Cocoa of Excellence, lo que le permitirá prestar servicios basados en los Estándares Internacionales para la Evaluación de la Calidad y el Sabor del Cacao.

Además del análisis externo y prueba de corte de granos de cacao; medición de pérdidas por limpieza y conteo de granos de cacao; medición de contenido de humedad en granos de cacao; Tostado, quebrado y descascarillado de granos de cacao; refinación de nibs en licor de cacao y evaluación sensorial del licor de cacao.

Los nibs de cacao son pedacitos de la semilla del cacao natural tostado. Muy nutritivos y saludables. Un superalimento con todo el aroma del cacao. Crujientes y con un delicioso e intenso sabor a chocolate puro, ligeramente amargo.

La producción de cacao es una actividad agrícola emblemática en el país y representa una tradición de más de 3 mil años que perdura hasta nuestros días, a través de sistemas agroforestales de gran biodiversidad. Guatemala pertenece al grupo selecto de países productores de cacao fino, que simboliza el tipo de cacao de mayor valor económico por sus atributos de calidad, aroma y sabor.

Mercados se expanden para cacao fino o especial

Según la Unidad de Desarrollo de Mercados y Promoción Comercial de AGEXPORT, dentro de los mejores mercados para la exportación de cacao fino se destacan países como: Holanda, Japón, Bélgica, Francia, Suiza, Alemania, Estados Unidos y Alemania.

Fuente: AGEXPORT

Lea También.