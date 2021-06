Laboratorio en La Aurora para pruebas de Covid-19 funcionó durante meses sin intervención de Salud

El Aeropuerto Internacional la Aurora, tiene como requisito para los viajeros, haberse practicado la prueba de COVID-19 y al tener un resultado negativo, poder salir o entrar al país. Sin embargo, el laboratorio que está funcionando en el aeropuerto en el país, no tiene licencia sanitaria. Esto a pesar que el Ministerio de Salud lo sabía.

Desde el 20 de enero del presente año, se instaló en el Aeropuerto Internacional la Aurora, el Laboratorio Clínico del Hospital San Lázaro, para empezar a hacer las pruebas para detectar el Coronavirus.

Sin embargo, este laboratorio ha practicado las pruebas de enero a la fecha, sin tener una licencia sanitaria otorgada por el Ministerio de Salud, lo que es uno de los requisitos fundamentales para poder hacerlo. Pero esto sí lo sabe el Ministerio, y aun así dejan que siga funcionando el laboratorio.

El diputado Cristhian Álvarez resaltaba que el laboratorio fue seleccionado por Aeronáutica Civil, sin mayor competencia con otras empresas.

Además, en la visita que hizo el parlamentario, logró evidenciar que los reactivos usados para las pruebas no eran manejados de buena manera, por ejemplo, no estaban en refrigeración, lo cual es necesario según las etiquetas de los productos.

¿Pero cómo logró llegar este laboratorio al Aeropuerto sin tener licencia sanitaria?

Para saber del tema, hablamos con el director del Laboratorio San Lázaro, doctor Miguel Sánchez Olivera.

Es decir, el laboratorio ganó estar en el Aeropuerto, porque tenían disponibles las pruebas a un mejor costo. Que cada una tiene un valor de 25 dólares, cuando otros laboratorios las tenían disponibles incluso por el doble del precio.

Este laboratorio paga un arrendamiento mensual de alrededor de 35 mil quetzales mensuales, además que del total de ingresos que tienen, el 5 por ciento es para el Aeropuerto.

Según explicó el director del hospital y del laboratorio, el Ministerio de Salud les notificó que deberían de cumplir con otros requisitos para poder hacer las pruebas, incluso antes de darles una licencia, los sancionó con una multa de 12 salarios mínimos. Pero estos requisitos fueron solicitados hasta mayo. Es decir, el laboratorio funcionó de enero a mayo sin intervención del Ministerio.

Fue Ana Batres, autoridad de la Dirección de Regulación, Vigilancia y Control de Salud, quien habló sobre parte del proceso que han llevado con dicho laboratorio.

Después de que el Ministerio de Salud multó al laboratorio, que en ningún momento ha dejado de hacer las pruebas, aunque no cumple con los requisitos, ahora están buscando cumplir con todos los parámetros y seguir con el trabajo en el lugar.

El director del hospital asegura que al no recibir un no rotundo o una notificación de no aplicar las pruebas, ellos siguieron funcionando.

Este laboratorio empezó el 20 de enero a funcionar en el Aeropuerto, haciendo 500 pruebas aproximadamente al día por un costo de 25 dólares por cada una. Sin embargo, desde que empezaron no tenían una licencia sanitaria. A pesar de ello, han seguido con las pruebas.

Ahora, están en espera de que el Ministerio de Salud les de el visto bueno o no, después de cinco meses de estar haciendo las pruebas sin los permisos necesarios.