Ladrón tira a mujer para robar su silla de ruedas ¿Se salió con la suya?

Un ladrón intentó robar la silla de ruedas de una mujer tirándola al suelo en un vagón de tren ligero en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, informaron las autoridades.

Pero un grupo de espectadores intervino para ayudarlo y le arrebató con éxito la silla de ruedas.

El Departamento de Policía de Phoenix compartió imágenes de seguridad del incidente en Facebook.

El sábado por la noche, anunciaron que un sospechoso, identificado como Austin Shurbutt, de 26 años, había sido detenido.

Shurbutt todavía llevaba las zapatillas de reno en el momento de su arresto, dijo la policía en una publicación de Facebook.

«A pesar de sus pantuflas de renos, este criminal NO estaba difundiendo alegría navideña», comentaron los agentes.

«Trató de robarle una silla de ruedas a una mujer, pero los pasajeros héroes en el tren ligero la rescataron».

Shurbutt está siendo representado por la Oficina del Defensor Público del Condado de Maricopa, pero la oficina le dijo a CNN que aún no se le ha asignado un abogado.

Fue acusado de robo, secuestro y asalto, según muestran los registros de la Oficina del Sheriff del condado de Maricopa.

El sospechoso está detenido en la cárcel Towers en Phoenix, confirmó el sargento Bryant Vanegas de la Oficina del Sheriff.

Shurbutt tuvo su primera aparición en la corte la madrugada del domingo y está programado para ser procesado el 16 de diciembre.

El incidente ocurrió el 29 de noviembre en Valley Metro Rail de Arizona.

I didn't get the memo that used wheelchairs are highly sought after items on the black market among scum-sucking bottom feeders.

Turns out @phoenixpolice busted one Austin Brett Shurbutt for pushing a woman out of her wheelchair to steal it.

He was wearing reindeer slippers. pic.twitter.com/MLcuEXoega

— dσxxεd Ъuт หσт σuт (@twmentality1) December 8, 2019