Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John y Maluma, unidos en “One World: Together at Home”, el festival que se transmitirá en simultáneo en todo el mundo

Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud han anunciado para el 18 de abril “One World: Together at Home”, un especial de dos horas en medio de la pandemia de coronavirus que se transmitirá simultáneamente en todo el mundo en ABC, CBS y NBC (entre muchas otras plataformas sociales), y será presentado por los anfitriones del primetime esos tres canales: Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert.

Entre las redes y plataformas que transmiten el especial, además de ABC, CBS y NBC, figuran las señales de ViacomCBS, Telefe en Argentina, iHeart Media y Bell Media, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Amazon Prime Video, y Apple Music, entre otros.

El armado del especial contó la participación de Lady Gaga, quien estuvo presente en una conferencia de prensa de la OMS el lunes por la mañana para anunciar que ha ayudado a recaudar USD 35 millones en los últimos siete días para la organización.

“One World: Together at Home” contará con las actuciones de Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish y Finneas, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin, Eddie Vedder, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang, Andrea Bocelli , Billie Joe Armstrong, Burna Boy y Maluma.

También contará con la participación de Keith Urban, Kerry Washington y David Beckham.

“Celebrar a los trabajadores de la salud en la primera línea de la pandemia será un componente crucial del especial, dijo Hugh Evans, cofundador / CEO de Global Citizen.

“A medida que honramos y apoyamos los esfuerzos heroicos de los trabajadores de salud comunitarios, One World: Together At Home pretende servir como fuente de unidad y aliento en la lucha global para terminar con COVID-19”, dijo Evans en un comunicado. “A través de la música, el entretenimiento y el impacto, el programa en vivo celebrará a quienes arriesgan su propia salud para salvaguardar la de los demás”.

La Organización Mundial de la Salud está comprometida a derrotar la pandemia de coronavirus con medidas científicas y de salud pública, y apoyar a los trabajadores de la salud que están en la primera línea de la respuesta», dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en un declaración.

“Puede que tengamos que estar físicamente separados por un tiempo, pero aún podemos unirnos virtualmente para disfrutar de buena música. El concierto “One World: Together at Home” representa una poderosa muestra de solidaridad contra una amenaza común».

En las últimas tres semanas, las transmisiones diarias de Together At Home ha presentado actuaciones de artistas como Chris Martin, John Legend, Charlie Puth, Common, Shawn Mendes, Camila Cabello, Ryan Tedder de OneRepublic, Niall Horan, Steve Aoki, Jennifer Hudson, Miguel , HER, Anthony Hamilton, Rufus Wainwright, Hozier y Julianne Hough, entre otros en apoyo de la campaña de la OMS y Global Citizen.

La iniciativa fue creada en apoyo del Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la OMS que brindas equipas a los trabajadores de atención médica de primera línea en todo el mundo, con máscaras, batas y otros elementos esenciales, y a organizaciones benéficas locales que brindan alimentos, refugio y atención médica. a los que más lo necesitan.