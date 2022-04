Lanzan la primera imagen de la película de «Barbie» protagonizada por Margot Robbie

Al elenco del filme se suman America Ferrara, que este año también debutará como directora de cine con «I Am Not Your Perfect Mexican Daughter»; Will Ferrell, Emma Mackey, Simu Liu, entre otros.

“Me siento muy honrada de asumir este papel y producir una película que creo tendrá un impacto tremendamente positivo en los niños las audiencias de todo el mundo. No puedo imaginar mejores socios que Warner Bros y Mattel para llevar esta cinta a la pantalla grande” expresó Margot Robbie en el CinemaCón.

Por su parte, la cinta cinematografica estará dirigido por Greta Gerwing, nominada tres ocaciones al Oscar por las películas «Lady Bird» (2017) y «Litte Women» (2019). Gerwing ha escrito el guion de Barbie con su pareja, el cineasta Noah Baumbach.

Además, anunciaron que la cinta se estrenará en cines el 1 de julio del 2023.