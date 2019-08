Las 12 superbacterias que amenazan a la Humanidad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene una lista de 12 familias de bacterias resistentes a los tratamientos actuales y contra las que es urgente desarrollar nuevos antibióticos, debido a su peligrosidad.

WHO’s 1st ever list of #AntibioticResistance priority pathogens.

New antibiotics to tackle them are urgently needed https://t.co/6SDXXjpXlI

— WHO (@WHO) February 27, 2017