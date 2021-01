Las 16 cosas para esperar en el mundo en el 2021

Sí, esto podría tentar al destino en 2021. Y, sí, la versión para 2020 de este artículo ahora parece una farsa deprimente.

Pero vamos. Algo bueno tiene que ocurrir este año, ¿cierto?

Muchas cosas que se cancelaron en 2020 regresarán en 2021. Al menos, tentativamente. Además, muchas de las actividades cotidianas que antes dábamos por sentadas pueden regresar paulatinamente a nuestras vidas… cosas como abrazarnos y no sentirnos incómodos por subir a un avión. TENTATIVAMENTE.

Si todo sale bien, podemos atrevernos a esperar en 2021 todo lo que aparece en esta lista.

1. Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron pospuestos debido a la pandemia, pero ahora están programados para julio de 2021. Puede que el evento no se parezca a las versiones del pasado, pues el Comité Olímpico Internacional dijo que será un «enfoque más simple y restringido». Pero, eso no nos impedirá disfrutar de la alegría comunal de fingir saber cómo se califica la gimnasia.

2. El róver Perseverance de la NASA aterriza en Marte

Marte tendrá un pequeño habitante cuando el róver Perseverance, de la NASA, aterrice en febrero. Al igual que sus encantadores predecesores en el Programa de Exploración de Marte, el Perseverance sin duda tendrá a todo un séquito de fans terrestre siguiéndolo. ¿Es porque nos gusta antropomorfizar la robótica compleja, o porque secretamente deseamos ser arrojados también de esta Tierra a otro planeta?

3. Viajes y grandes reuniones

Levanta la mano si lo más exótico que has visto este año es literalmente cualquier cosa fuera de tu propia casa. Incluso si no estás planeando un gran viaje cuando la pandemia mejore, la idea de que podrías ir a otro lugar es reconfortante. ¿Y sabes qué es mejor que unas vacaciones? Una gran reunión (segura) con amigos. Con suerte, todos recordaremos cómo socializar.

4. Inmunidad generalizada contra el covid-19

Por supuesto, para que suceda cualquiera de estas cosas emocionantes, necesitamos prácticas seguras en la pandemia y una vacuna contra el covid-19 disponible para todos. Varios países comenzaron a implementar planes de vacunación y parece que hay más autorizaciones de vacunas en camino. Va a llevar un tiempo. Los expertos dicen que es posible que no veamos algo parecido a lo «normal» hasta la segunda mitad del año. Pero, oh, valdrá la pena esperar.

5. Eurocopa UEFA

Se suponía que este torneo de fútbol cuatrienal se celebraría en 2020. Además, se esperaba que fuera uno especial para conmemorar el aniversario número 60 del concurso. Pero no te preocupes, ¡seguirá siendo especial cuando comience este verano! En lugar de una región anfitriona, el campeonato se realizará en 12 países anfitriones de Europa, desde España hasta Rumanía y Rusia.

6. El aniversario número 50 de Walt Disney World

Hablando de hitos, el 1 de octubre se cumple el aniversario número 50 de Walt Disney World. El parque también revelará muchas cosas nuevas para disfrutar. Entre ellas, una atracción de Ratatoiulle, otra de Guardianes de la Galaxia y una más de Tron.

7.Nuevas políticas y acciones climáticas

Se suponía que 2020 sería el año en que los planes climáticos del mundo se encaminarían. Pero… no ocurrió. ¡El año que viene puede ser mejor! La Unión Europea selló los planes para reducir las emisiones de carbono y destinar miles de millones a alternativas de energía limpia. China, el mayor contaminador del mundo, se comprometió a lograr una huella de carbono cero para 2060. Japón, Corea del Sur y Canadá hicieron promesas similares para la reducción de combustibles fósiles. Y es posible que veamos más decisiones positivas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow, Escocia, este noviembre.

8. La toma de posesión presidencial en EE.UU.

Independientemente de tu preferencia política, una toma de posesión presidencial es un pedazo de historia. Así que todos los ojos estarán puestos en Estados Unidos en enero, cuando Joe Biden asuma el cargo. Mientras tanto, Kamala Harris hará todo tipo de historia cuando asuma el cargo como la primera mujer y la primera mujer afroamericana en ser vicepresidenta de EE.UU.

9. Nuevos programas de televisión

Si ya has visto todo lo que hay en Netflix, ¡no temas! Será un año televisivo muy fructífero. La tan esperada reunión de Friends está programada para emitirse en marzo. Una nueva versión de Fresh Prince of Bel-Air llegará a Peacock. También, Netflix está desarrollando una versión en vivo del anime clásico Cowboy Bebop. Y Disney+ lanzará lo que se siente como un millón de programas y conceptos nuevos. Pase lo que pase con tu agenda social, su agenda televisiva definitivamente está copada.

10. Nuevas películas

¿Por dónde empezar? Respira hondo: Dune, con Timothee Chalamet; Cenicienta, con Billy Porter; una nueva versión de Coming to America, con Eddie Murphy. Una nueva película de Bond, No Time to Die. Una nueva entrega de Fantastic Beasts y de Black Widow. Oh, y Warner Brothers transmitirá sus nuevas películas en HBO Max el mismo día que lleguen a los cines. Espera, parece que nos estamos perdiendo algo…

11. Tom Cruise va al espaaaaacio

Además de protagonizar la próxima película Top Gun: Maverick, Tom Cruise despegará, literalmente, cuando trabaje en la primera película narrativa que se filmará en el espacio exterior. Con la ayuda de la NASA y SpaceX de Elon Musk, Cruise viajará a la Estación Espacial Internacional para trabajar en el proyecto este año.

12. 6G

Ahora es el momento de confesar si realmente no sabes qué significan términos como 4G, 5G y 6G. Se refiere a diferentes generaciones de estándares tecnológicos para redes celulares. En otras palabras, es el nivel en el que se desempeñan tu teléfono celular, internet y muchas otras arquitecturas de telecomunicaciones. Es por eso que mucha gente estaba entusiasmada con 5G. ¡Teléfono más rápido! ¡Transmite todas las cosas! ¡Reuniones de Zoom menos dolorosas! Y Japón y Corea ya están trabajando en capacidades 6G. Esta próxima generación ayudará a mejorar cosas como el trabajo remoto y el aprendizaje a distancia, así como actividades más futuristas como los hologramas y la realidad virtual y aumentada.

13. Inteligencia artificial. En todas partes.

La tecnología de inteligencia artificial ha sido un gran punto de enfoque durante un tiempo ya. Pero en 2021 la veremos aparecer en aún más lugares. Y no, no de una manera aterradora al estilo de Black Mirror. Imagina, por ejemplo, todo lo que la inteligencia artificial puede hacer para ayudarnos a interpretar y utilizar datos médicos y científicos. Ya sabes, en caso de que ocurriera una pandemia masiva. Esta tecnología también ayuda a más empresas a tomar decisiones más inteligentes sobre el comportamiento de los clientes. Wilson Pang, director de Tecnología de Appen, dijo a la revista Forbes que espera que en 2021 más empresas aborden los problemas preocupantes de sesgo en las tecnologías de inteligencia artificial, para que los innovadores puedan desarrollar la inteligencia artificial de manera responsable.

14. Entregas con drones

Amazon, UPS y otras compañías están intensificando sus apuestas por los drones, así que no te sorprendas si los paquetes comienzan a llegar pronto a tu puerta. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) acaba de publicar nuevas reglas sobre «aviones no tripulados», que promoverán «la integración de drones en el sistema del espacio aéreo nacional». El servicio de entrega de drones de Amazon, Prime Air, recibió el impulso de la FAA a principios de 2020.

15. Conciertos esperados

La nostalgia va a tener un gran año en 2021 con todos los relanzamientos, remakes y reuniones. ¿Podríamos recibir otra dosis con una posible gira mundial de las Spice Girls? Ha habido rumores sobre un tour por el aniversario número 25. Y la propia Spice Girl Mel C insinuó que podría ocurrir. Mientras tanto, los Doobie Brothers saldrán de gira por su aniversario número 50 en julio. Celine Dion, Guns N ‘Roses, Harry Styles y docenas de otros artistas hacen planes para volver al escenario a medida que avance el año.

16. Nuevos álbumes

¿Prefieres disfrutar de la música con un poco más de distanciamiento físico? Evanescence, Kendrick Lamar, Kacey Musgraves, Lorde, Cardi B, Adele, Foo Fighters y The Cure están confirmados o se rumora fuertemente que lanzarán nuevos álbumes este año.